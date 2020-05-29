Эксперт Шабовта объяснил, почему «трус» Порошенко игнорирует допросы ГБР

Киев, 29 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко игнорирует допросы в Госбюро расследований, поскольку боится их, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Порошенко вновь не пришел в Госбюро расследований на допрос, и, по мнению эксперта, он может до бесконечности игнорировать вызовы ведомства, поскольку «даже следователи ГБР с точки зрения квалификации достаточно слабоваты».

Шабовта считает, что такая тактика Порошенко продиктована его страхом. Более того, по мнению эксперта, кроме слабости власти, которая не может заставить бывшего лидера прийти на допрос, есть «некая скрытая протекция, в первую очередь со стороны США».

«Анализ показывает, что на самом деле он боится. Вообще, Порошенко по натуре трус. Более того, меня поражает беззубость власти и правоохранительной системы, когда Порошенко все-таки решается на поход в ГБР, тут же устраивается шоу под стенами учреждения, где собирается тола проплаченных скоморохов с идиотскими лозунгами», — сказал эксперт по безопасности в интервью изданию «Украина.ру».

Он добавил, что у Порошенко «неслабый лоббистский пул», в который входят политики Евросоюза, и призывают оставить украинского политика в покое.

Говоря о будущем Порошенко, Шабовта сомневается, что киевские власти станут смелыми и решительными в отношении пятого президента Украины.