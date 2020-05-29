Главные новости 29 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 29 мая.

Синоптики предупреждают жителей шести российских регионов о предстоящих заморозках. Сильные заморозки ожидают в нескольких российских регионах.

Самвел Гаспаров умер незадолго до своего дня рождения, которое он отпраздновал бы 7 июня. Скончался заболевший коронавирусом муж звезды фильма «Москва слезам не верит».

Примадонне российского шоу-бизнеса уже давно пора на пенсию. Об этом заявила скандальный блогер Лена Миро. Миро раскритиковала Пугачеву, назвав ее «трухлявой примадонной».

Саррадж обвинил Шугалея в шпионаже. Малькевич: ПНС боится показаний Шугалея.

В ВМСУ рассказали о встрече с российским военным самолетом в Черном море. Заход российского самолета на боевой курс испугал моряков ВМСУ в Черном море.

Минтруд РФ подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии COVID-19. Минтруд предложил особый порядок увольнений и простоя во время пандемии.

Украинцам придется придумать, как получить СПГ из той же Польши, куда танкера привезут американское топливо. Похваставшаяся сделкой с США Украина оказалась не в состоянии принять СПГ.

По мнению писательницы, некоторые украинцы говорят по-русски из-за «психологической травмы». Украинская националистка Ницой разделила русскоговорящих на категории.

Федеральное агентство новостей представляет 22-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ. Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 22.

Оппозиционные блогеры и СМИ назвали запуск Crew Dragon «похоронами российской космонавтики». «Похоронам российской пилотируемой космонавтики» помешала погода. Колонка Голоса Мордора.