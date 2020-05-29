СМИ включили в перечень пострадавших отраслей. События дня. ФАН-ТВ

СМИ попали в список пострадавших сфер от COVID-19
СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства», — говорится в сообщении.
Теперь российским СМИ, доступна отсрочка по уплате арендных платежей и налогов, кроме НДС, а также беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, кроме того, вводится мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Также на совещании Мишустин заявил о выделении почти 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медцентров в Дагестане.
«В каждом из этих центров будет установлено современное высокотехнологичное оборудование. В том числе — аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы и другие необходимые медицинские изделия. А также будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний. Это позволит повысить качество медицинской помощи для жителей республики», — сообщил премьер-министр.
Кроме того, по словам Мишустина, почти 11 млрд рублей будет направлено на поддержку аэропортов. Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов.
«Обращаю внимание, что эта мера поддержки не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров. Также эти средства могут быть использованы на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств и иные расходы. Контролировать расходование средств будет Росавиация», — уточнил он.
Твит Трампа пометили как нарушающий правила соцсети
Твит Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе нарушил правила соцсети. Представители Twitter пометили сообщение президента США соответствующим значком. Отметим, Трамп написал в Twitter, что может направить в Миннеаполис, где из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются беспорядки, бойцов Национальной гвардии. По его словам, либо мэр Джейкоб Фрей примет меры, либо он сам сделает «все как надо». Это уже не первое столкновение американского лидера и соцсети. На днях Twitter пометил одно из сообщений Трампа значком, предупреждающим о недостоверной информации. В ответ президент пригрозил строго регулировать или вообще закрыть социальные сети. Кроме того, американский лидер подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. А Twitter назвал этот документ «политически ангажированным». Представители компании заявили, что не подавляют ничьи точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам. Возможно, как раз по каким-то их негласным правилам и был удален YouTube-аккаунт ФАН.
Белоруссия задолжала России за газ более 165 млн долларов
Белоруссия задолжала России более 165 млн долларов за газ. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, компания готова начать переговоры с Минском по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения этого долга. Отметим, власти Белоруссии не раз высказывались о том, что стране невыгодно импортировать энергоносители из России, а цену поставок называли завышенной. При этом в феврале лидеры двух стран договорились до конца 2020 года сохранить условия поставок российского газа на уровне 2019 года с ценой $127 за тысячу кубометров. А в мае на заседании Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин объяснил формирование цен поставок газа внутри объединения «обычной мировой практикой». И подчеркнул, что единый тариф на поставку газа можно вводить только на едином рынке, но пока такой интеграции в ЕАЭС нет.