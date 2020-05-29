СМИ включили в перечень пострадавших отраслей. События дня. ФАН-ТВ

СМИ попали в список пострадавших сфер от COVID-19

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства», — говорится в сообщении.

Теперь российским СМИ, доступна отсрочка по уплате арендных платежей и налогов, кроме НДС, а также беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, кроме того, вводится мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Также на совещании Мишустин заявил о выделении почти 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медцентров в Дагестане.

«В каждом из этих центров будет установлено современное высокотехнологичное оборудование. В том числе — аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы и другие необходимые медицинские изделия. А также будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний. Это позволит повысить качество медицинской помощи для жителей республики», — сообщил премьер-министр.

Кроме того, по словам Мишустина, почти 11 млрд рублей будет направлено на поддержку аэропортов. Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов.