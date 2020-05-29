Авторы фильма о Гарри Поттере спрятали в титрах интимную сцену

Лос-Анджелес, 29 мая. Автор титров к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» Рас Везерел спрятал в них послание для взрослой аудитории.

Фанаты саги о молодом волшебнике Гарри Поттере заметили следы от ног двух человек на «Карте Мародеров». Эта карта показывала передвижения героев по Хогвартсу и использовалась в качестве основой заставки под титры.

В левом нижнем углу Везерел спрятал интимную сцену. Когда поклонники расшифровали послание художникам по титрам, ему пришлось сознаться.

Действительно, Везерел сделал шутку для взрослых. Она пришлась по душе режиссеру фильма Альфонсо Куарону, и он был не против, чтобы следы оставили в титрах.

Но Везерел настаивает, что в Хогвартсе не было секса, это только поцелуи и объятия. Пользователи решили, что тут автор титров просто лукавит. Они сопоставили все возможные варианты и решили, что это могут быть только следы двух людей, которые уединились ради интимной связи.

Ранее известная британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг показала место, где писала бестселлер. По ее словам, это была всего лишь крохотная съемная комнатка в Лондоне, которая находилась над магазином спортивных товаров.