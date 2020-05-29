Войска НАТО приготовились «побряцать оружием» всего в 300 км от российской границы

Начиная с 5 июня, несмотря на сложнейшую эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, США и Польша намерены провести крупные общевойсковые учения, в которых будут задействованы тысячи человек и сотни единиц боевой техники. Основная часть учений, получивших название «Союзный дух» (Allied Spirit), пройдет на полигоне Дравско Поморски на северо-западе Польши — всего в 300 километрах от российской границы.

Организаторы не отрицают, что эти учения связаны с ранее запланированными и широко анонсированными учениями Defender Еurope 2020, фактический срыв которых случился из-за распространения коронавирусной инфекции. В марте этого года американцам даже пришлось вернуть обратно на континентальную часть США несколько судов снабжения. Они везли в Европу мощную бронетанковую группировку, которая должна была усилить имеющиеся на территории Европы американские войсковые подразделения.

Урезание масштабов Defender Еurope 2020 привело к тому, что в них примут участие только подразделения находящейся в Европе американской 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии (2nd Armored Brigade Combat Team 1st Cavalry Division Headquarters), а также 3-й вертолетной бригады 3-й пехотной дивизии (3rd Combat Aviation Brigade 3rd Infantry Division). Польша выставляет на эти учения подразделения 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й бронекавалерийской бригады из Бранево и 12-й механизированной бригады из Щецина. От США в учениях оценочно примут участие не менее четырех тысяч человек, от Польши будет задействовано порядка двух тысяч военнослужащих.

По плану учений часть сил 6-й воздушно-десантной бригады будет выброшена на подготовленный для десантирования участок полигона Дравско Поморски, в роли противника отыграется 9-я кавалерийская бригада. Противником, вне всякого сомнения, организаторы учений считают российские вооруженные силы: так как после предложения главы МИД России Сергея Лаврова приостановить военные учения во время коронавирусной пандемии в НАТО ответили, что выполнить это невозможно по причине растущей угрозы со стороны РФ. Какую конкретно угрозу несут Вооруженные силы России — Брюссель уточнять не стал, однако заметил, что учения будут носить «сугубо оборонительный характер».

Причем ведь совершенно понятно, что инициатива «побряцать оружием» исходит совсем не от Варшавы, а конкретно — из-за океана, из Пентагона, который в последнее время встречает всё больше сопротивления от своих европейских коллег в Париже и Берлине, не разделяющих желание США повысить градус военной активности на территории Европы.

Бывший командир польского спецназа GROM генерал Роман Полько в недавнем интервью подлил масла в огонь, заявив, что союзники по НАТО могли бы быть более вовлеченными в поддержание сплоченности альянса — имея в виду Францию и Германию, без которых, как он считает, Польша не сможет выиграть войну в одиночку.

Итак, «война» начнется 5 июня и продлится до 19 июня. В первую неделю союзники отработают практические действия, проведут высадку десанта, отработают преодоление водных преград — «сугубо оборонительный характер»? Да как бы не так! Это всё — исключительно наступательные действия.

Вторая неделя будет посвящена командно-штабным учениям. В настоящее время идет подготовка к проведению учений, назначенные войска выдвигаются на полигон. А на самом полигоне идет инженерная подготовка площадки для десантирования.

Интересная деталь: командир передовой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии США генерал Брэт Сильвия авторитетно заявил, что главным приоритетом при подготовке учений в Польше станет строгое соблюдение требований эпидемиологической безопасности в условиях коронавирусной пандемии.

Однако, что мы видим в реальности?

Военные инженеры 2-й бронетанковой бригады США и 6-й воздушно-десантной бригады Польши сфотографировались вместе во время выполнения работ на полигоне. Поляки — в масках, американцы — нет. Наверное, это и есть «строгое соблюдение требований эпидемиологической безопасности» при проведении «сугубо оборонительных» действий. Не иначе.