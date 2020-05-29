Киев задумал прокопать канал через Перекопский перешеек и превратить Крым в остров

Киев, 29 мая. Украина хочет радикально решить проблему с «блокированием Россией судоходства в Азовском море» — Киев задемал прокопать канал через Перекопский перешеек. Проект вполне серьезно обсуждается на уровне экспертов и уже имеет своих сторонников и противников.

«Формально Азовское море является внутренними водами и Украины, и России, но по факту там сейчас хозяйничает Москва. Учитывая, что офис президента Зеленского, равно как и его предшественника Петра Порошенко, отвергает вариант силового решения проблемы, Киеву придется искать альтернативные пути из Азовского в Черное море», — цитирует сообщения украинских СМИ об инициативе «Русская весна».

Украинские пропагандисты настаивают, что когда-то древние укры смогли выкопать Черное море, поэтому их современным потомкам не составит труда создать канал, тем боле, что он не отличается большими габаритами. Длина Перекопского перешейка около 30 км, а ширина — примерно около 9.

В Киеве уверены, что реализовать такой проект вполне возможно и не слишком затратно. По предварительным оценкам, земляные работы потребуются на площади в 20 километров в длину и примерно в 100 метров в ширину. Чтобы организовать судоходство, каналу будет достаточно глубины 13-15 метров, считают на Украине.

Предполагается, что канал позволит сразу несколько проблем: полностью разблокирует крупнейший азовский порт, Мариуполь, и обеспечит безопасное и, как уверяют на Украине, коммерчески привлекательное судоходство между двумя морями. Правда, открытым пока остается вопрос, кто и что будет «безопасно» транспортировать по этому каналу.

По мнению главного консультанта отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, воплощение этого проекта не принесет стране ощутимой выгоды, поскольку из-за военных действий в Донбассе грузопоток в этом регионе давно и существенно сократился, а ходить по каналу смогут в основном маломерные катера.

Кроме того, если Украина создаст канал, то полуостров Крым превратится в остров, и «Киев в очередной раз четко обозначит свою позицию по отношению к Крыму и крымчанам», показав, что проблемы местного населения украинские власти не заботят.

Россия и Украина в 2003 году подписали соглашение о совместном использовании акватории Азовского моря. Документ признает Азовское море внутренними водами обеих стран и позволяет им осуществлять контроль морской акватории на основе внутреннего законодательства.