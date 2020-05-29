Ани Лорак лишила изменившего ей экс-супруга бизнеса в России

Москва, 29 мая. Народная артистка Украины Ани Лорак переоформила на себя российскую компанию, часть в которой принадлежала ее бывшему супругу, турецкому предпринимателю Мурату Налчаджиоглу.

Пара развелась в прошлом году после 13 лет брака. Причиной расставания стала измена мужа Лорак. Бывшие супруги до сих пор делят совместно нажитое имущество.

Бракоразводный процесс проходил на Украине. Но в России осталась компания «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят средства за концерты артистки.

Сначала Лорак зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, а затем полностью переоформила на себя всю компанию, таким образом лишив экс-супруга бизнеса в России.

Ранее насчет развода Лорак высказалась телеведущая Алена Водонаева. По ее мнению, певице, как и ее коллеге Полине Гагариной, пришлось непросто, потому что они вынуждены были возложить на себя обязанности главы семейства из-за инфантильных мужей.

Лорак, к слову, наслаждается новыми отношениями. С лета прошлого года она встречается с саунд-продюсером лейбла Black Star Inc Егором Глебом.

Певица в свое время представляла Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2008» с песней Shady Lady и заняла второе место. Кроме того, за годы карьеры получила такие престижные премии, как «Золотой граммофон», «Певица года», «Человек года», «Песня года» и другие.