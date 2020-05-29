Блохин на примере событий в Миннесоте объяснил необходимость усиления законодательства РФ

Москва, 29 мая. События в Миннесоте в очередной раз показали, как мнимая «свобода слова» в США сменяется выводом армейских подразделений и закрытием соцсетей. К счастью, усиление российского законодательства как по противодействию незаконным беспорядкам, так и по контролю социальных сетей, сможет исключить вероятность такого сценария в России, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он напомнил, что в Миннеаполисе определенные силы именно с помощью Twitter взбаламутили часть населения, а извращенное в США понятие «свободы слова» привело к тому, что ситуация вышла из-под контроля.

Штаты бросает из крайности в крайность, когда от демократии и призрачной свободы до применения против населения подразделений военных — всего шаг, а за неудобные слова власти могут блокировать соцсети.

По мнению Блохина, несмотря на многочисленные нападки американской прессы, а также спонсируемой из-за рубежа так называемой российской оппозиции, правительству РФ удалось вывести и закрепить на законодательном уровне четкие правила проведения массовых мероприятий, а также усилить ответственность за любые незаконные действия.

«Ситуация в Миннесоте показала важность соблюдения закона», — подчеркнул Блохин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

В противном случае, по мнению политолога, бороться со злым умыслом отдельных антироссийски настроенных лиц невозможно. Специалист убежден, что трагический опыт Миннесоты обязательно должен быть учтен в дальнейшем усилении законодательства РФ.

«Для демонстрации протеста достаточно выйти на улицу с транспарантом, а не грабить магазины. Надо соблюдать законы, иначе все пойдет по негативному сценарию», — добавил Блохин.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе вспыхнули после того, как 25 мая белый полицейский Дерек Шовен убил 46-летнего черного безработного Джорджа Флойда. На него надели наручники, положили на землю и аккуратно наехали на тело полицейской машиной. После этого Шовен надавил коленом на шею Флойда и держал свою ногу так семь минут, пока мужчина не задохнулся. Все это происходило при множестве свидетелей. Стоим отметить, что Флойд был задержан (а потом так зверски убит) после того, как на его неадекватное поведение (которое может представлять угрозу для окружающих) пожаловались по телефону.