Врач рассказал о последствиях отказа от мяса для организма человека

Санкт-Петербург, 29 мая. Гастроэнтеролог из Петербурга Изяслав Шапиро рассказал о жертвах вредных советов диетологов.

В погоне за красивой фигурой многие женщины решаются на радикальные меры. По словам доктора медицинских наук, питание всегда должно быть сбалансированным.

Нельзя полностью отказываться от одних продуктов в пользу других. Если лишить организм полезных элементов, которые содержатся, например, в мясе, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Шапиро рассказал, что к нему обратилась одна женщина, ставшая «жертвой» диетологов. Она целый год не ела мясо, убрав из рациона фолиевую кислоту и другие питательные вещества. В итоге у нее проявилась железо-дефицитная анемия, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Врач напомнил, что обязательные для организма продукты — это овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, молочные продукты, яйца, рыба, птица, мясо. Если убрать хотя бы один из элементов, организм будет страдать от нехватки витаминов.

Ранее американские ученые назвали способ, который помогает похудеть и удержать вес. По их мнению, все дело в регулярных небольших нагрузках. К примеру, спортивная ходьба очень эффективна при похудении.