«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»: Как выглядит кузница потенциальных исламских боевиков

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Установление халифата и жизнь по шариату — это идеологический фундамент для огромного числа последователей исламского радикализма. Террористические группировки одна за одной объявляют войну всему миру ради достижения этих целей. Но есть на их фоне одно парадоксальное движение — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Данная организация настолько удачно мимикрирует, что даже эксперты не всегда сходятся во мнении, что это — террористическая группировка, экстремистское сообщество, религиозное движение и/или политическая партия. Едины в своем мнении относительно «Хизб ут-Тахрир» лишь джихадисты, они в прямом смысле проклинают ее. Хотя именно она является стабильным поставщиком будущих боевиков.

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала Daily War рассказывает о незавидной судьбе самой неочевидной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Скрытая угроза

26 апреля 2019 года в аэропорту Домодедово приземлился авиалайнер из Марокко. Дождавшись, пока все пассажиры покинут салон, группа мужчин, наконец, тоже встала со своих мест. Это были сотрудники Интерпола, которые по запросу российских правоохранительных органов доставили в Москву 48-летнего боевика ИГИЛ1* Рамазана Саламова.

Этот уроженец Левашинского района Дагестана еще в 2016 году отправился в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов, а когда понял, что ожидаемого халифата с шариатом не достичь, просто бросился в бега. Рассчитывал легализоваться в Касабланке, но правосудие настигло террориста и там. На кадрах оперативной съемки он неуверенно и боязливо отвечает, что пока не знает, за что именно задержан. Хотя еще до поездки на «джихад» этот невысокий мужчина был смелым и ярким проповедником, вербовщиком. Правда не в ИГИЛ, а в так называемую «Исламскую партию освобождения», известную больше под оригинальным арабским названием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

История Рамазана Саламова, пожалуй, самая показательная в такой непростой теме как «Хизб ут-Тахрир» (ХуТ). В начале 2003 года на основании материалов Генпрокуратуры и ФСБ Верховный суд России признал данную «партию» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. С тех самых пор не утихают споры о том, не погорячились ли российские власти с запретом «Хизб ут-Тахрир»? Тем более, что ее сторонников регулярно задерживают и сажают в тюрьмы на крупные сроки как участников террористического сообщества.

Главным доводом того, что ХуТ не может быть террористической организацией, неизменно представляются два факта. Первый — официальная позиция «партии» о непринятии насильственных методов борьбы за власть. Второй — нет ни одного подтвержденного случая, чтобы активный член ХуТ организовал теракт. И это действительно так, но при чем же тогда здесь терроризм?

Как говорится в обосновании решения Верховного суда РФ о включении ХуТ в список запрещенных организаций:

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») имеет целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания «Всемирного исламского халифата», первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. Основные формы деятельности: воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество (прежде всего пропагандистская с мощным финансовым подкреплением). В ряде государств Ближнего Востока и СНГ (Узбекистан) запрещена законом».

Надо уточнить, что не просто в ряде стран Ближнего Востока, а почти во всех арабских странах! Исключение составляют лишь ОАЭ, Йемен и Ливан. А еще ХуТ запрещена в государствах Центральной Азии и Турции. Парадоксально, что именно главные исламские страны первыми начали борьбу с организацией, провозгласившей объединение этих же стран под эгидой «правильного ислама». Или эти страны, как и Россия, погорячились?

Дело здесь, конечно, не только в том, что провозгласила ХуТ. Важно то, как она это сделала и что вообще из себя представляет.

«Партия исламского освобождения» или «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» появилась в 1953 году. Ее лидером и идеологом стал судья Шариатского апелляционного суда в Иерусалиме Такиуддин ан-Набхани. У него возникли идеологические разногласия с другим радикальным движением «Братья мусульмане»* и на фоне споров и полемики с их представителями, родилась идея о собственной организации, которую он оформил как политическую партию.

Такиуддин ан-Набхани и его сторонники в короткие сроки выстроили строгую иерархию внутри «партии», установили жесткие правила членства, по которым необходимо не только стабильно финансировать организацию, но и привлекать новых людей в движение. Такой подход позволил ХуТ разрастись далеко за пределы стран Ближнего Востока. Более того, некоторое время штаб-квартира «партии» размещалась в Великобритании.

По задумке лидеров ХуТ, однажды в какой-то отдельно взятой стране их представителей станет так много, что данное государство само, логически станет первым оплотом будущего халифата. А кроме того, объявит и халифа (лидера).

Звучит просто и понятно. Но именно с этого момента начинается радикализм, который угрожает пролить реки крови. Дело в том, что «тахрировцы» уверены, что все мусульмане мира должны поддержать их халифа, иначе они ничем не лучше иноверцев и неверующих, а значит попадают в разряд врагов.

Да, ХуТ отказывается от насильственных методов борьбы за власть. Но ведь тут речь идет о том, что власть уже взята. Более того, действуют законы шариата. Как в таком случае «тахрировцы» намерены поступать со своими врагами? Вопрос риторический.

Этот идеалистический и во многом по-детски наивный взгляд на построение халифата демонстрирует оторванность идеологической базы от реальности, расплывчатость формулировок и просто пробелы в знаниях. Так, например, согласно суннитским представлениям, халиф должен принадлежать к племени курайш. Как в таком случае халифом может быть избран кто-либо другой, если первым государством халифата станет, допустим, Ливия?

Но рефлексии по этому поводу у «тахрировцев» не возникает и более того, часть из них восхищается Османской империей как истинным (по их убеждениям) примером халифата. Мягко говоря, империя османов никогда всерьез не рассматривалась как оплот ислама в мире, хоть и без сомнения была влиятельной исламской страной.

Террористы или экстремисты?

Здесь стоит провести некоторую черту. «Хизб ут-Тахрир» открыто признает, что ее конечной целью является масштабный пересмотр устоев, законов, границ и культурных особенностей практически любого из государств ради построения халифата. И хотя под халифатом подразумеваются территории Ближнего Востока, Северной Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, но по факту организация действует везде, где есть мусульманское население. То есть по всему миру. За счет больших финансовых возможностей ХуТ ведет активную пропаганду. При этом сразу же противопоставляет своих членов властям страны, в которой действует. Да, по-прежнему остается пункт об отказе от насилия, однако ХуТ не выступает с осуждением такого насилия. Особенно, когда к терактам оказываются причастны бывшие (и бывшие ли?) их сторонники. А иногда действия ячеек ХуТ позволяют правоохранительным органам подозревать «тахрировцев» в связях с очевидными террористами.

Так было в Татарстане. 19 июля 2012 года случается беспрецедентная атака на духовенство республики. С разницей всего в полчаса был застрелен около своего дома заместитель муфтия, имам Валиулла Якупов, а самого муфтия пытались взорвать в собственном автомобиле. Он получил травмы, но выжил. Оба священнослужителя были известны своей активной борьбой с радикальными исламистами. Ответственность за теракты взяли на себя так называемые «Моджахеды Татарстана»*, присягнувшие на верность «Имарату Кавказ»1*.

Однако вскоре под предлогом якобы притеснений прав мусульман в России сразу несколько акций в Казани проводят сторонники «Хизб ут-Тархрир», включая раздачу пропагандистских листовок в местных мечетях. Можно, конечно, сказать, что просто совпало. Но последующие события дают повод усомниться в этой версии.

В конце октября сотрудникам ФСБ удалось выйти на след террористов, устроивших атаку на духовенство республики. Кроме того, стало известно, что они готовят новый теракт на праздновании Курбан-байрам. Надо ли объяснять, что жертвами должны были стать прежде всего мусульмане?! Силовики блокировали местонахождение боевиков, но при штурме один из бандитов приводит в действие пояс смертника. Майор ЦСН ФСБ Сергей Ашихмин бросается на террориста, чтобы спасти товарищей, приняв основную силу взрывного устройства на себя. Он погиб, но боевая задача была выполнена — террористов удалось остановить, теракты были предотвращены. А за свой подвиг Сергей Ашихмин был посмертно удостоен звания Герой России.

Проходит всего два дня и казанское отделение «Хизб ут-Тахрир» устраивает первый в России автопробег! Естественно, с флагами своей организации (напомним, к тому времени ХуТ уже девять лет как в статусе запрещенной организации). По их словам, автопробег был приурочен к празднованию Курбан-байрам, а то, что накануне произошли трагические события — «просто совпало».

Третье «просто совпадение» произошло в конце этого же года. Очередной командир «Моджахедов Татарстана» публикует свое видеообращение, в котором грозится организовать новые теракты на территории республики. Опять проходит два дня, и очередная автоколонна «Хизб ут-Тахрир» проводит заезд с флагами в городе. По словам организаторов, якобы так они отмечали выход из тюрьмы своего товарища по «партии».

Впрочем, через несколько лет уже все они окажутся на скамье подсудимых. Лишь двое организаторов автопробега, срезав браслет для отслеживания перемещений, скрылись от правосудия.

При этом некоторые участники этого пробега проходили как подозреваемые по делу об убийстве имама Валиуллы Якупова. Как и в случае с автопробегами, просто невозможно юридически доказать спайку «тахрировцев» и явных террористов. Более того, эти самые явные террористы поголовно осуждают ХуТ. Очень, очень удобная позиция.

Непросто простые мусульмане

Один из важных пунктов пропагандистской деятельности ХуТ — «тахрировцы» обязаны признавать членство в своей организации. Получается забавный и одновременно пугающий прецедент. В России ХуТ ведет незаконную вербовочную деятельность, но человек, оказываясь внутри организации, тут же начинает признаваться де-факто в преступлении. Делает это повсеместно и демонстративно. А когда в отношении него возбуждают уголовное дело, на него уже другие последователи движения примеряют роль узника совести или политзаключенного. Хотя, по факту, это очевидная манипуляция человеком!

Отсюда же и произрастает тезис о якобы преследовании «простых мусульман». Ведь из-за подобной тактики «тахрировцы» оказываются за решеткой раньше, чем могут совершить какие-либо иные преступления террористической направленности. Хотя, руководствуясь логикой некоторых правозащитников, пусть лучше кого-то радикалы убьют, чем они поверят в опасность «Хизб ут-Тахрира». Потому эти правозащитники регулярно пишут на имя главного российского омбудсмена Татьяны Москальковой сотни запросов с требованием пересмотреть статус организации. А каждое судебное заседание — да что там, даже просто задержание «тахрировцев» — превращается в политическую акцию.



Дошло до того, что политический момент стала обыгрывать даже Украина. Хотя, казалось бы, причем здесь она? Дело в том, что ХуТ не запрещен на территории этого соседнего государства, а, соответственно, движение пустило свои метастазы в Крыму, когда он еще был украинским, ведь там исторически проживают крымские татары, исповедующие ислам. Российские силовики теперь борются с распространением радикального ислама на полуострове, а претендующая на него Украина, обвиняет Россию в преследовании крымских татар по национальному или религиозному признаку.

А отсылка к тому, что ХуТ отказывается от насилия — красива, но как и мечты о всемирном халифате — далека от реальности.

Всего спустя несколько месяцев после признания Верховным судом РФ «Хизб ут Тахрир» террористической организацией, в Москве прошли массовые задержания членов движения. На одном из столичных предприятий оказался задержан сразу 121 человек. Все — выходцы из стран Центральной Азии, но непосредственное отношение к ХуТ имели чуть менее половины. А уже из них внимание оперативников привлекли двое лидеров ячейки — гражданин Киргизии Алишер Мусаев и гражданин Таджикистана Акрам Джалолов.

В ходе обысков в автомобиле Мусаева был обнаружен пластит и три ручные гранаты, а среди вещей Джалолова найдены тротил и два капсюля-детонатора с огнепроводными шнурами. Для чего такой внушительный запас взрывчатки нужен был лидерам движения, которое не пропагандирует насилие — неизвестно. Остается лишь догадываться.

Также «неизвестно» зачем пистолет, боеприпасы к нему и взрывчатка понадобились члену «Хизб ут-Тахрир» Абдурахиму Тошматову, приехавшему из родного Таджикистана в Ставрополь. Он был задержан сотрудниками полиции в 2013 году и осужден год спустя за подготовку теракта.

Но что действительно неизвестно — так это число граждан, которые повелись на пропаганду ХуТ и, радикализировавшись до конца, стали в итоге самыми настоящими террористами, отправившись в Сирию или Ирак, когда там объявили халифат. Не только те, которых агитировали Мусаев или Джалолов, но прежде всего члены дагестанской ячейки ХуТ, проповедником которой оказался «игиловец» Рамазан Саламов.

Проще говоря, членство в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» зачастую становится чуть ли не первым шагом к активной террористической деятельности. И происходит это даже несмотря на забавный парадокс, ведь многие джихадисты считают «тахрировцев» не иначе как кафирами (неверными) или мунафиками (лицемерами). Что, конечно, негативно говорит о возможности критического мышления и восприятия реальности как со стороны первых, так и вторых.

*Организации «Имарат Кавказ», «Аль-Каида»1, «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1, «Исламское государство Ирака и Леванта»), «Движение Талибан»1, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.