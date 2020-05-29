Путин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры с сирийскими властями

Москва, 29 мая. Минобороны РФ совместно с МИД РФ проведут переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Копия документа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с сирийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный протокол», — говорится в документе.

Подписание протокола подразумевает разрешение вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Между Россией и Сирией действует соглашение о размещении авиагруппы ВКС РФ на аэродроме Хмеймим сроком на 49 лет. Согласно документу, Дамаск передает в безвозмездное пользование Москве участок на аэродроме вместе с находящимися на нем объектами недвижимости.

По истечении срока действия соглашение автоматически продлевается на следующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

Вооруженные силы России с 2015 года помогают официальному Дамаску в установлении мира и порядка в Сирии. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции правительственной армии. В САР действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции, морской пехоты, центра по примирению враждующих сторон.