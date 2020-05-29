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Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков США появилось в Сети

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Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков США появилось в Сети

Москва, 29 мая. Истребители ВКС России заставили американские бомбардировщики, замеченные над Черным и Балтийским морями, изменить направление полета от российской границы, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Силы ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Инцидент произошел в пятницу.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами. После выполнения задачи российские воздушные суда вернулись на базы.

Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков США появилось в Сети

На просторах Интернета уже появилось видео перехвата российскими истребителями самолетов американской авиации.

Это не первый раз, когда американские бомбардировщики проводят операции вблизи российских границ.

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Источник: Министерство обороны России
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