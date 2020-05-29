Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков США появилось в Сети

Москва, 29 мая. Истребители ВКС России заставили американские бомбардировщики, замеченные над Черным и Балтийским морями, изменить направление полета от российской границы, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Силы ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Инцидент произошел в пятницу.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами. После выполнения задачи российские воздушные суда вернулись на базы.

На просторах Интернета уже появилось видео перехвата российскими истребителями самолетов американской авиации.

Это не первый раз, когда американские бомбардировщики проводят операции вблизи российских границ.