Равенство, аборты, хиджаб. Американцы запутались, против чего протестуют третий день

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшие за ней события в Миннесоте третьи сутки не сходят с главных страниц СМИ и таблоидов. И пока Миннеаполис, где все началось, горит в прямом смысле слова, и Нацгвардия вводит свои силы в город, в американском сегменте Интернета не менее жарко. Тег #BlackLivesMatter набирает бешеную популярность в Twitter: пользователи ежесекундно оставляют новые записи, где высказывают свое мнение о происходящем. О чем спорят и против чего протестуют американцы в Сети — в материале Федерального агентства новостей.

Хештег появился в 2013 году, когда суд присяжных оправдал Джорджа Циммермана. Мужчину обвиняли в убийстве 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина. На допросе в полиции Циммерман заявлял, что подросток набросился на него, и ему пришлось выстрелить в целях самообороны. Это дело вызвало широкий резонанс, однако суд присяжных единогласно оправдал обвиняемого.

Семь лет спустя, в мае 2020 года, хештег снова стал набирать популярность в социальных сетях. На этот раз — после того, как в Сети появилось видео жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Сейчас дискуссия под хештегом разрослась на огромное число обсуждений по самым разным темам. Кажется, что американцы запутались, о чем спорят и против чего протестуют.

В Тwitter активно публикуют списки, в которых указаны имена жертв насилия со стороны полиции. Некоторые пользователи вспомнили концерт Бейонсе четырехлетней давности в Глазго. Тогда во время выступления в рамках своего тура The Formation World Tour певица провела минуту молчания в память об афроамериканцах, погибших от руки полиции. На огромные экраны позади нее были выведены имена жертв.

Накануне Twitter скрыла запись президента США Дональда Трампа, которая была посвящена событиям в Миннесоте. В ней глава Белого дома рассказал о беседе с губернатором Штата Тимом Вальцем, и заявил, что «государство возьмет на себя управление» ситуацией.

Социальная сеть обвинила президента США в «героизации насилия».

При этом соцсеть не блокирует множество других записей, которые можно расценить как призыв к насилию. В одной из них говорится, что афроамериканцы «имеют право» уничтожить Штаты.

Напомним, что протестующие в Миннеаполисе минувшей ночью сожгли здание полицейского участка.

Твит о «праве сжечь страну» привлек внимание пользователей Сети. Некоторые из них напомнили о коренных народах США, которых вытесняли европейские переселенцы в годы колонизации Америки.

Комментаторы также указали, что заявления о «сжигании страны» лишь дают почву для оправданий тех, кто применяет насилие к афроамериканцам.

Ряд комментаторов также отметил, что ответное насилие не является решением проблемы.

Смерть Джорджа Флойда стала поводом для обострения дискуссии между… сторонниками и противниками абортов.

Эта запись набрала огромное количество «сердечек», ретвитов и ответов.

Противники абортов обвинили автора записи в манипулировании фактами.

Другие комментаторы решили порассуждать на тему: чем прерывание беременности отличается от убийства.

Сейчас в Сети «вирусится» видео, на кадрах которого темнокожая женщина кричит на полицейских, окруживших толпу демонстрантов. Она в резкой форме спрашивает, почему стражи порядка не пропускают мирных митингующих, и говорит, что устала «проявлять терпение».

"I'm tired of being peaceful. I already lost three brothers, sir. Three." https://t.co/7omXuT6Gox