Равенство, аборты, хиджаб. Американцы запутались, против чего протестуют третий день

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшие за ней события в Миннесоте третьи сутки не сходят с главных страниц СМИ и таблоидов. И пока Миннеаполис, где все началось, горит в прямом смысле слова, и Нацгвардия вводит свои силы в город, в американском сегменте Интернета не менее жарко. Тег #BlackLivesMatter набирает бешеную популярность в Twitter: пользователи ежесекундно оставляют новые записи, где высказывают свое мнение о происходящем. О чем спорят и против чего протестуют американцы в Сети — в материале Федерального агентства новостей.

#BlackLivesMatter

Хештег появился в 2013 году, когда суд присяжных оправдал Джорджа Циммермана. Мужчину обвиняли в убийстве 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина. На допросе в полиции Циммерман заявлял, что подросток набросился на него, и ему пришлось выстрелить в целях самообороны. Это дело вызвало широкий резонанс, однако суд присяжных единогласно оправдал обвиняемого.

Семь лет спустя, в мае 2020 года, хештег снова стал набирать популярность в социальных сетях. На этот раз — после того, как в Сети появилось видео жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Сейчас дискуссия под хештегом разрослась на огромное число обсуждений по самым разным темам. Кажется, что американцы запутались, о чем спорят и против чего протестуют.

Произнеси их имена

В Тwitter активно публикуют списки, в которых указаны имена жертв насилия со стороны полиции. Некоторые пользователи вспомнили концерт Бейонсе четырехлетней давности в Глазго. Тогда во время выступления в рамках своего тура The Formation World Tour певица провела минуту молчания в память об афроамериканцах, погибших от руки полиции. На огромные экраны позади нее были выведены имена жертв.

«Эта фотография была сделана во время шоу Бейонсе в 2016 году для The Formation World Tour. Считайте, четыре года назад. Вы можете представить, сколько еще убийств произошло за эти годы? А этот список был мучительно длинным уже тогда», — написал один из пользователей.

«Черные имеют полное право сжечь страну, которую они построили бесплатно»

Накануне Twitter скрыла запись президента США Дональда Трампа, которая была посвящена событиям в Миннесоте. В ней глава Белого дома рассказал о беседе с губернатором Штата Тимом Вальцем, и заявил, что «государство возьмет на себя управление» ситуацией.

Социальная сеть обвинила президента США в «героизации насилия».

«Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — говорится в сообщении, скрывающем запись Трампа.

При этом соцсеть не блокирует множество других записей, которые можно расценить как призыв к насилию. В одной из них говорится, что афроамериканцы «имеют право» уничтожить Штаты.

«Черные люди имеют полное право сжечь страну, которую они построили бесплатно», — написал один из пользователей.

Напомним, что протестующие в Миннеаполисе минувшей ночью сожгли здание полицейского участка.

Твит о «праве сжечь страну» привлек внимание пользователей Сети. Некоторые из них напомнили о коренных народах США, которых вытесняли европейские переселенцы в годы колонизации Америки.

«Не забывайте, что эта земля была украдена белыми у коренных американцев (после того, как местные жители приветствовали белых людей и помогли им здесь обосноваться)», — заявил один из комментаторов.

Комментаторы также указали, что заявления о «сжигании страны» лишь дают почву для оправданий тех, кто применяет насилие к афроамериканцам.

«Я чувствую ярость, накопленную за сотни лет. Я понял. Я чувствую это. Но «сжечь страну» означает — выстрелить себе в ногу, разрушая свои дома и земли. Это усугубляет расизм. Некоторые белые больше не нуждаются в оправданиях, но вы даете почву», — говорится в одном из твитов.

Ряд комментаторов также отметил, что ответное насилие не является решением проблемы.

«Если бы я была черной, я была бы бесконечно зла. Черт, я белая и я так зла на расизм и насилие в этой стране. Меня от этого тошнит. Но, пожалуйста, не сжигайте все это. Я обещаю помочь и быть частью решения», — взмолила чернокожих о пощаде пользовательница Twitter.

Можно ли аборт сравнить с убийством Флойда

Смерть Джорджа Флойда стала поводом для обострения дискуссии между… сторонниками и противниками абортов.

«Не странно ли, что женщина, которая прерывает беременность на этапе, когда это только скопление клеток, считается убийцей. Но полицейский, давящий коленом на шею мужчины до тех пор, пока тот не потеряет сознание, не считается [убийцей]», — говорится в одном из твитов.

Эта запись набрала огромное количество «сердечек», ретвитов и ответов.

Противники абортов обвинили автора записи в манипулировании фактами.

«Это просто способ сказать, что убивать детей можно. Больно, что вы сравниваете эти две вещи, и используете их как средство кампании за аборты. Отвратительно», — написал один из пользователей.

Другие комментаторы решили порассуждать на тему: чем прерывание беременности отличается от убийства.

«Младенцы, рожденные недоношенными, бывают того же возраста, что и некоторые абортированные дети. Это не просто «группа клеток». А с научной точки зрения все люди, независимо от возраста, являются просто скоплением клеток, так что же мешает мне убить любого человека, который мне не нравится?» — заявил один из пользователей.

«Не странно ли, что жизнь черных, кажется, имеет значение только тогда, когда это не убитые в результате абортов дети? Каждая жизнь имеет значение, давайте начнем с этого и будем последовательными. Убийство — это убийство, будь то в утробе матери или на улице», — ответил другой комментатор.

Причем здесь хиджаб?

Сейчас в Сети «вирусится» видео, на кадрах которого темнокожая женщина кричит на полицейских, окруживших толпу демонстрантов. Она в резкой форме спрашивает, почему стражи порядка не пропускают мирных митингующих, и говорит, что устала «проявлять терпение».

"I'm tired of being peaceful. I already lost three brothers, sir. Three." https://t.co/7omXuT6Gox — Mon Sy #JunkTerrorBill #ActivistsNotTerrorists (@YearoftheMonSy) May 28, 2020

«Я уже устала проявлять спокойствие. Я уже потеряла трех братьев, сэр. Трех», — отмечает она.

Однако некоторые пользователи Сети обратили внимание не на пламенное выступление афроамериканки, а на ее внешний вид. Юзеры заострили внимание на том, что женщина была в хиджабе. Мусульманский головной убор стал еще одним поводом для дискуссии.

«Устала проявлять спокойствие. Но она же одета в хиджаб», — заявил комментатор.

После этого развернулась ветка дискуссии о смысле ислама как религии, и пользователи обменялись упреками в лицемерии.