Ковитиди пояснила, какой урон понесла Украина от водной блокады Крыма

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди резко осудила совет бывшего посла США на Украине Джона Хербста продолжать водную блокаду Крымского полуострова, который тот дал киевским властям. Сенатор также пояснила, какой значительный урон понесла сама Украина от водной блокады Крыма.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст в ходе онлайн-конференции призвал украинские власти продолжать водную блокаду Крыма. Американский дипломат заявил, что цена Крыма для Кремля должна оставаться «максимально высокой» и выступил за введение новых антироссийских санкций.

С резкой критикой заявления американского дипломата выступили многие российские политики, в том числе сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Многочисленные ограничения прав и свобод, принятые в отношении крымчан, многочисленные блокады, в том числе водная — являются частью антироссийской стратегии Запада, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это грубое нарушение норм международного права, попрание демократических принципов. Доступ к воде — это общецивилизационное требование, которое в данном случае грубо нарушено».

То, что предлагает экс-посол США, является классическим примером нецивилизованного подхода к политике, чем нередко грешат на Западе, отмечает Ковитиди.

«Для осознания происходящего мы должны вспомнить, что Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Лишив Крым воды, киевская власть фактически обрекла на жажду не только семьи своей украинской диаспоры, живущей в Крыму, но и крымских татар, русских и другие народы, проживающие на полуострове».

Такая циничная политика Киева не должна остаться безнаказанной, отметила член Совфеда.

«Необходимо определить сумму ущерба, причиненного не только Крыму, но и самой Украине от осуществляемой киевскими властями водной блокады Крымского полуострова. Напомню, на территории Украины из-за перекрытия канала уже начались необратимые процессы, приведшие к экологической катастрофе, а именно — засаливание плодородной земли и ее обезвоживание. Это связано в том числе с тем, что канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды из-за переизбытка воды в канале».

Но, тем не менее, Крыму эту избыточную воду Украина подавать отказывается, возмущена Ковитиди.

«Политика Киева привела к тому, что пришла пора определить сумму ущерба, причиненного не только Крыму, но и всей Украине вследствие осуществляемой по приказу киевских властей водной блокады Крымского полуострова», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

После воссоединения по итогам референдума Крыма с Россией в 2014 году Киев незаконно перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из Днепра. Канал обеспечивал 85% потребностей агропромышленного комплекса Крымского полуострова. Ситуация с водой в Крыму остается сложной, страдает и сельское хозяйство, и население.