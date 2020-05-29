Комитет солидарности с народами Ливии и Сирии призвал вызволить Шугалея из «Митиги»

Москва, 29 мая. Заявление главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа о том, что социолог Максим Шугалей является российским шпионом, сложно назвать адекватным. Об этом заявила заместитель председателя Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Нелли Кускова.

Она согласилась с позицией главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, который назвал заявление Сарраджа «хамским и бессмысленным», а также не основанным ни на каких фактах. По мнению Кусковой, из-за усиливающейся поддержки со стороны Турции Саррадж стал видеть картину мира малореалистичной.

Зампред комитета считает, что Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана удерживают в Ливии по нескольким причинам. Она напомнила об активной работе МИД РФ по вызволению социологов из тюрьмы «Митига», известной своими нечеловеческими условиями содержания.

«ПНС, возможно, не контролирует боевиков, которые держат пленных, и, видимо, мало что могут сделать. Держат их еще потому, что они представляются им «элементами торга», они им нужны», — цитирует ее Nation News.

Еще одной причиной она назвала осведомленность социологов о ситуации в «Митиге» и Ливии в целом. Она уверена, что Шугалей и Суэйфан не станут молчать, и призвала сделать все для вызволения россиян из ужасной тюрьмы.

Российские ученые и сотрудники ФЗНЦ отправились в Ливию весной прошлого года. Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране, но в мае 2019 года были задержаны боевиками ПНС Ливии и брошены в тюрьму «Митига».

Возглавляет тюрьму военный преступник Абд аль-Рауф Карра. Он также является главарем бандформирования RADA, входящего в структуру «МВД» ПНС Ливии. Этим «министерством» руководит Фатхи Башага, которого ООН обвиняет в тесном сотрудничестве с джихадистами.

В плену у боевиков социологи находятся практически год, их незаконно удерживают без предъявления официальных обвинений.