МИД РФ предостерег россиян от скоропалительного планирования отдыха за границей

Москва, 29 мая. В МИД РФ считают, что о сроках открытия границ для россиян на популярных туристических направлениях в Европе говорить пока рано. В ближайшее время нашим соотечественникам лучше воздержаться от планирования зарубежных поездок.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано​​​. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, требуется сохранять осторожность и бдительность», – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули то, что в странах Евросоюза сейчас идет обсуждение лишь открытия границ между странами ЕС. При этом общего мнения на этот счет пока нет. В лучшем случае страны европейской коалиции откроют друг другу границы в июне-июле.

В случае же Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии, как сообщают в МИД РФ, еще рано говорить об открытии транспортного сообщения с Россией. В эти страны пока не могут въезжать граждане государств, не являющихся членами ЕС.

Запрет на въезд туристов в Швецию действует до 15 июня, в Финляндию – до 14 июня. Шпицберген готов принимать гостей из других стран уже с 1 июня, а страны Прибалтики подчеркивают, что открытие границ будет полностью зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас в Латвии, Литве и Эстонии сохраняется карантинный режим.

Греция начнет разморозку туристической инфраструктуры с 15 июня, а Кипр с 9 по 20 июня открывает границы для граждан из 19 стран. Будет ли среди этих стран Россия, станет известно во второй половине июня.

Болгария пока не предоставила информацию по восстановлению туристического потока россиян. А Турция заявила, что начнет принимать туристов по завершении санитарно-эпидемиологической сертификации объектов отдыха.

В Китае запрет на въезд иностранных граждан по-прежнему не приостановлен, и в Японии продлен до конца июня. Также для иностранцев закрыты границы стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Индонезия и другие), Индии, Мальдивской республики, Непала и Шри-Ланки. Пока воздерживаются от комментариев по поводу открытия границ и Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина, Ямайка.

«Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих вояжей за границу», – прокомментировали в МИД РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.