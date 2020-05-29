Блогер Макаренко назвал Twitter инструментом политических провокаций

Москва, 29 мая. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко назвал Twitter инструментом политических провокаций и революций. Он подчеркнул, что российские власти должны себя вести гораздо жестче по отношению к зарубежным социальным сетям.

Скандал вокруг Twitter разгорелся после того, как администрация соцсети обозначила одно из сообщений американского лидера Дональда Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что глава государства солгал. Позднее хозяин Белого дома подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, указал «Царьград».

По мнению эксперта, Трамп заставит, чтобы социальные сети перестали его цензурировать. Однако, как считает Макаренко, соцсети исполняют указания американских корпораций и спецслужб, они для этого и создавались.

«Мы его (Twitter. — Прим. ФАН) воспринимаем, как элемент для «общения», но на самом деле, это инструмент всевозможных политических провокаций и революций. С помощью Twitter проводилась не одна революция, управлялись массы во время этих государственных переворотов», — сказал блогер в беседе с Nation News.

Он также считает необходимым жестче относиться к зарубежным социальным сетям, которые работаю в России. Кроме того, по мнению блогера, России следует создать свою платформы, которая будет популярна в стране.