Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Блогер Макаренко назвал Twitter инструментом политических провокаций

35
0 Оставить комментарий

Блогер Макаренко назвал Twitter инструментом политических провокаций

Москва, 29 мая. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко назвал Twitter инструментом политических провокаций и революций. Он подчеркнул, что российские власти должны себя вести гораздо жестче по отношению к зарубежным социальным сетям.

Скандал вокруг Twitter разгорелся после того, как администрация соцсети обозначила одно из сообщений американского лидера Дональда Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что глава государства солгал. Позднее хозяин Белого дома подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, указал «Царьград».

Блогер Макаренко назвал Twitter инструментом политических провокаций

По мнению эксперта, Трамп заставит, чтобы социальные сети перестали его цензурировать. Однако, как считает Макаренко, соцсети исполняют указания американских корпораций и спецслужб, они для этого и создавались.

«Мы его (Twitter. — Прим. ФАН) воспринимаем, как элемент для «общения», но на самом деле, это инструмент всевозможных политических провокаций и революций. С помощью Twitter проводилась не одна революция, управлялись массы во время этих государственных переворотов», — сказал блогер в беседе с Nation News.

Он также считает необходимым жестче относиться к зарубежным социальным сетям, которые работаю в России. Кроме того, по мнению блогера, России следует создать свою платформы, которая будет популярна в стране.

«Им [зарубежным соцсетям] нужно дать понять, что если вы зарабатываете на территории России, то вы обязаны подчиняться российскому законодательству, или скатертью дорога», — подчеркнул Макаренко.

Новости партнеров

Источник: Nation News
Новости партнеров