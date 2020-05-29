США хотят помешать восстановлению Сирии, готовя вооруженных оппозиционеров в Иордании

США пытаются организовать антисирийские протесты в южных провинциях САР с помощью создания и финансирования так называемой вооруженной оппозиции, а также использования Иордании в качестве базы для боевиков. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Александр Перенджиев.

Возвращение в хаос

Вашингтон не отказывается от попыток дестабилизировать обстановку в Сирии и сорвать процесс возвращения страны к полноценной мирной жизни.

Представители командования центра военными операциями — «Military operation center» (МОС), управление которым осуществляет США в иорданском городе Амман, провели 21 мая встречу с лидерами антиправительственных группировок, осуществляющих свою деструктивную деятельность на юге Сирии.

Совещание под руководством представителей специальных служб США с главарями банд, ответственными за дестабилизацию ситуации, прошло в иорданском городе Эль-Мафрак. Главной темой встречи с Аз-Зоуби и Фади Аль-Асамом была организация действий так называемой вооруженной оппозиции в условиях усиления группировки правительственных войск и активизации деятельности силовых структур Сирии на юге страны.

Указания со стороны США

Представители американских спецслужб дали четкие указания для экстремистов: ни в коем случае не заключать с официальным Дамаском каких-либо договоров, которые могут способствовать стабилизации обстановки в регионе, а также установлению мира и безопасности в южных провинциях Сирии. Главарям бандитов была гарантирована всесторонняя поддержка со стороны США в случае начала проведения антитеррористической операции на юге страны, особенно в провинции Даръа.

Экстремистам дали рекомендации по усилению агитации и пропаганды среди местного населения, особенно в тех населенных пунктах, которые присоединились к процессу «примирения» и уже давно живут мирной жизнью.

Антиправительственная деятельность

Получив инструкции от американских кураторов, лидеры экстремистов вернулись из Иордании в Сирию. В городе Тафас, расположенном в провинции Даръа, 24 мая главари группировок провели совещание с подчиненными им бандитами, которые осуществляют свою преступную деятельность в населенных пунктах Аль-Ядуда, Нава, Ан-Найме и самом Тафасе. На встрече экстремистами было принято решение о продолжении вооруженного противостояния с представителями сирийских властей, активизации пропагандистской работы, в особенности в социальных сетях.

Более того, бандиты решили продолжить практику по запугиванию местных жителей, отказывающихся сотрудничать с незаконными вооруженными формированиями в антиправительственной деятельности. Экстремисты дали команду своим головорезам на физическое устранение бывших членов «Свободной сирийской армии» (ССА), присоединившихся к процессу «примирения». Также уничтожению должны подвергнуться все, кто так или иначе сотрудничает с правительством Сирийской Арабской Республики.

США не оставляют попыток по возвращению Сирии в хаос гражданской войны. Американцы вновь и вновь пытаются втянуть сирийский народ в жерло междоусобной войны, дестабилизировав обстановку в стране, и тем самым реализовав кровожадные геополитические амбиции на Ближнем Востоке.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал причастность США к организации беспорядков в южных провинциях Сирии.

Американский след

По словам собеседника ФАН, как и вообще любые протесты в разных странах за последнее время, антиправительственная деятельность в Сирии подогревается со стороны США. В этом нет ничего нового — это распространенная практика для Вашингтона.

«США создают инициативные протестные группы, которые включают в себя не просто местных жителей, но и специальных американских агентов, показывающих и рассказывающих, что должны делать эти банды. Главной задачей же их является вовлечение в антиправительственную деятельность как можно большего количества людей. Как в маркетинговых «пирамидах», им платятся за это деньги. Все «активисты» проходят обучение в специальных лагерях, находящихся под управлением США. В них идет реализация сразу двух задач для Вашингтона — создание таких протестных антисирийских группировок, а также вербовка потенциальных боевиков на свою сторону», — говорит политолог.

США пытаются помешать развитию Сирии

Как замечает Александр Перенджиев, путем создания подобных точек напряжения американцы пытаются помешать Сирии восстановить мирную жизнь. Также в Вашингтон хотят помешать официальным властям Дамаска взять под контроль свою страну. Ведь даже если протестные группировки действуют сейчас лишь в южных провинциях, ничто не мешает США их перебросить, например, на северо-запад или восток.