Француз-парапланерист снял на видео собственное падение с полуторакилометровой высоты

Париж, 29 мая. Два парапланериста во Франции столкнулись в воздухе на высоте в полторы тысячи метров, появилось видео падения спортсменов.

Инцидент произошел в районе озера Эгебелет в Савойе. Парапланерист Себастьян Ватье, который занимается этим видом спорта более года, летал над лесистой местностью.

В какой-то момент он столкнулся с другой спортсменкой, после чего стропы его парашюта запутались. Ватье начал резко терять высоту.

Мужчине очень повезло, поскольку при падении параплан зацепился за деревья. Он повис над землей и не разбился. От пережитого шока 31-летний Ватье потерял сознание.

На опубликованных кадрах видно, что видео падения снял сам Ватье. Он разместил ролик на своем Youtube-канале.

Парапланеризм является одним из самых опасных видов спорта. В России ежегодно гибнут десятки спортсменов. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае разбился дельтаплан, его пилот погиб.

Еще один случай произошел в Тверской области, где два человека погибли при крушении дельтаплана. Аналогичные инциденты происходили в Приморском крае и Свердловской области.