Разин прочит Лободе, Бузовой и Little Big крах карьеры из-за пандемии

Москва, 29 мая. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин полагает, что в случае новой волны коронавируса многие российские звезды пропадут со сцены. Он прочит крах поп-дивам Светлане Лободе и Ольге Бузовой, а также рейв-группе Little Big.

«Да, очень многие [не могут пережить пандемию]. Особенно те звезды, которые только начали набирать оборот, у которых должен был пройти гастрольный тур. К примеру, группа Little Big. Концертов до конца года точно не будет, мы ведь ожидаем вторую волну пандемии», — сказал он в интервью «Собеседнику».

По словам Разина, на сцене останутся лишь «титаны, которых не спишешь»: поп-король Филипп Киркоров, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, а также он сам. Эксперт предсказывает, что музыкальные коллективы распадутся, и собрать их будет трудно.

Помимо коллектива, который должен был представить Россию на Евровидении, к числу потенциальных аутсайдеров Разин отнес Светлану Лободу и Ольгу Бузову.

«Они начнут продавать свои костюмы, разгонять свой балет, оправиться от этого будет невозможно. Эти звезды перейдут на личную свою, камерную деятельность», — спрогнозировал звездный менеджер.

Продюсер также прокомментировал онлайн-выступления российских звезд, которыми селебрити разочаровали немало своих поклонников.

«Те наши артисты, которые были на пьедестале и пели под фонограмму, та же Бабкина, начали петь вживую онлайн. Люди услышали, как поют их кумиры, и многие полностью повычеркивали этих «звезд» из своей жизни. Я сам услышал такой ужас, полные бездарности! Процентов 70 артистов вследствие этих онлайн-концертов лишились своей публики», — заявил Разин.

По мнению продюсера, такие выступления «с прокуренными голосами — пародия, издевательство и превращение себя в безработных бомжей».