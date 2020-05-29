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Российские храмы начнут пускать на службы по 10 верующих в масках

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Российские храмы начнут пускать на службы по 10 верующих в маскахМосква, 29 мая. Роспотребнадзор опубликовал правила, по которым российские храмы будут постепенно возобновлять работу. План ведомства включает несколько этапов. 

Первый этап снятия ограничений позволяет пускать в храмы не более 10 человек. При входе в храм должен быть антисептик, а помещения нужно постоянно проветривать.

Все посетители обязательно должны быть в масках. Людям старше 65 лет эксперты советуют пока воздержаться от посещения религиозных учреждений.

Отдельное внимание в Роспотребнадзоре уделили процессу исповеди. Ее можно проводить только на расстоянии полутора метров. При этом священники должны использовать средства индивидуальной защиты во время исповеди. 

Российские храмы начнут пускать на службы по 10 верующих в масках

Соблюдение социальной дистанции обязательно и во время службы. Чтобы прихожанам было проще выполнять это правило, на полу храма рекомендуется нанести разметку. В ведомстве подчеркнули, что пока религиозные организации можно открывать только для богослужения. Посещение с другими целями (туристической, культурной) будет возможно только после снижения уровня заболеваемости.

Отдельные правила касаются монастырей. Рекомендуется не допускать, чтобы верующие и паломники посещали один расположенный в подворье храм. Гостям запрещается разбредаться по монастырской территории.

Как сообщал ранее телеканал 360, в Москве и Подмосковье, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, православные храмы закрылись с 13 апреля. Аналогичное решение было принято и в других регионах, где фиксировался высокий ежедневный прирост случаев коронавируса. 

Патриарх Кирилл выпустил официальный запрет на посещение храмов во время распространения COVID-19. За несоблюдение правил предстоятель РПЦ предложил наказывать священников. 

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