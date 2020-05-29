Российские храмы начнут пускать на службы по 10 верующих в масках

Москва, 29 мая. Роспотребнадзор опубликовал правила, по которым российские храмы будут постепенно возобновлять работу. План ведомства включает несколько этапов.

Первый этап снятия ограничений позволяет пускать в храмы не более 10 человек. При входе в храм должен быть антисептик, а помещения нужно постоянно проветривать.

Все посетители обязательно должны быть в масках. Людям старше 65 лет эксперты советуют пока воздержаться от посещения религиозных учреждений.

Отдельное внимание в Роспотребнадзоре уделили процессу исповеди. Ее можно проводить только на расстоянии полутора метров. При этом священники должны использовать средства индивидуальной защиты во время исповеди.

Соблюдение социальной дистанции обязательно и во время службы. Чтобы прихожанам было проще выполнять это правило, на полу храма рекомендуется нанести разметку. В ведомстве подчеркнули, что пока религиозные организации можно открывать только для богослужения. Посещение с другими целями (туристической, культурной) будет возможно только после снижения уровня заболеваемости.

Отдельные правила касаются монастырей. Рекомендуется не допускать, чтобы верующие и паломники посещали один расположенный в подворье храм. Гостям запрещается разбредаться по монастырской территории.

Как сообщал ранее телеканал 360, в Москве и Подмосковье, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, православные храмы закрылись с 13 апреля. Аналогичное решение было принято и в других регионах, где фиксировался высокий ежедневный прирост случаев коронавируса.

Патриарх Кирилл выпустил официальный запрет на посещение храмов во время распространения COVID-19. За несоблюдение правил предстоятель РПЦ предложил наказывать священников.