Политолог Куликов рассказал, как Европа подготовила Россию к пандемии

Москва, 29 мая. Эксперт комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, политолог, публицист и политический консультант Дмитрий Куликов считает, что Запад использует Украину против России исключительно в военных целях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Эксперт отметил, что стоит помнить о политических целях развязанной в Донбассе войны, чьей мишенью была Россия. Рассуждая об этом, стоит помнить о политтехнологиях, считает Куликов.

«Рамочка у всего этого – границы политтехнологий. И тех, кто их создает. Зеленский – это чистейшая политтехнология, и создали ее, начиная с президентских выборов. Он клоун, и все знали, что он веселый клоун. Всем нравилось. По сравнению с Порошенко – убийцей и вором – Зеленский всех устраивал. За год он превратился в Пьеро. Он плачет и ноет», – сыронизировал политолог.

Куликов уверен, что рейтинг Зеленского сейчас держится только на жалости к нему украинского народа.

«Его жалеют люди. Его все обижают. Нам его жалко. Вот это предмет рейтинга Зеленского, основанный на жалости. Да, глупый, безвольный, но жалко его. Коломойский, когда выдвигал Зеленского, не понимал, что ниточка может быть перехвачена. Коломойский создал театр: ниточка и Арлекин. Но тут вышел большой дядя и сказал: «Подвинься, ниточка будет у меня в руках будет», – рассуждает эксперт.

По его словам, у президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель тоже есть свои роли: поддерживать Коломойского и «гавкать» на Россию. Отсюда и положительная роль санкций, введенных Европой против России.

«Меркель точно знает, какова ситуация, и у нее нет рычагов давления на Зеленского. Но она ведет себя разумно и понятно для России: «Санкции оставляем». Но нам от этих санкций ни холодно, ни жарко. У России развивается сельское хозяйство, появляются его новые отрасли», – констатировал публицист.

Так Европа, сама того не ведая, подготовила Россию к непростым временам пандемии коронавируса, заключил эксперт.