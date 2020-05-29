Украинские власти мстят болгарам за борьбу с националистами. Колонка Владимира Тулина

Жители села Зализничное Болградского района Одесской области Украины восстановили памятник Ленину, ранее снесенный приезжими националистами в рамках закона о декоммунизации. 76,5% населения села составляют болгары. Это стало очередным эпизодом борьбы болгарского меньшинства на Украине против тех, кто пришел в стране к власти в 2014 году при поддержке националистов.

Болгары, проживающие в Одесской области, являются там более коренным населением, чем украинцы. Болгары поселились на этих землях после русско-турецкой войны 1806-12 годов, когда была ликвидирована существовавшая здесь Буджакская орда, постоянно совершавшая вместе с крымскими татарами набеги на русские земли. Ее ногайское население переселилось в Турцию, а тут поселились болгары, ушедшие с родины вместе с русскими войсками.

В учебниках истории современной Болгарии этот период уже не именуют «турецким игом». В начале его назвали «турецкое присутствие», а сейчас — даже «сожительством болгарского и турецкого народов». Тут логика проста: раз не было ига, то и русские войска не были освободителями Болгарии. Болгары шутят, что скоро и роман классика болгарской литературы Ивана Вазова «Под игом» переименуют и назовут «Во время сожительства». Только вот почему-то не объясняют авторы учебников, почему болгары массово бежали от такого «сожительства» при первой возможности, бросая свои жилища.

Первоначально было основано 57 болгарских поселений. К поселившимся болгарам постоянно прибывали их сонародники, бежавшие из Османской империи. Население уже через 35 лет увеличилось с 25 тысяч до 82 тысяч болгар.

Своим благодетелем болгары считали губернатора Бессарабской губернии — генерала Ивана Инзова, добившегося особого императорского указа о болгарских переселенцах. По нему болгары получили в вечное потомственное владение по 60 десятин земли, освобождение от налогов на 10 лет, а от воинской службы — на 30 лет. При этом болгары не могли становиться крепостными даже при их согласии. Болгары получили самоуправление — каждым поселением руководил староста, избираемый населением на два года. В 1821 году генерал Инзов основал столицу российских болгар — город Болград.

О любви болгар к нему свидетельствует такой факт: после его смерти в 1845 году в Одессе болгары добились разрешения перезахоронить его у себя в Болграде. Под его усыпальницу отдали церковь Святителя Митрофана. Более 200 верст от Одессы до Болграда они несли гроб с телом генерала на своих плечах, сменяя друг друга, а во дворе усыпальницы двигались на коленях. Генералу Инзову поставлены три памятника в Болграде и монумент в Ямбольской области Болгарии — в селе, названном в честь него.

После поражения России в Крымской войне эти земли снова вошли в состав Османской империи, но болгары решили остаться в Российской империи и, снова бросив дома, переселились в Молдову, Крым и Приазовье. После победы России в войне за освобождение Болгарии в 1878 году и возвращения территории большинство из них вернулось в Болград и его окрестности.

В 1918 году их земли были захвачены Румынией. Началась политика насильственной румынизации — все национальные права болгар были ликвидированы.

В 1921 году болгары активно участвовали в Южнобессарабском восстании, которое румынские войска подавили, применив артиллерию. Сейчас на Украине это восстание часто вспоминают, утверждая, что восставшие якобы боролись за независимость Украины.

В 1940 году советский ультиматум заставил румын вернуть захваченные земли. Жившие там болгары оказались в СССР. О том, почему Сталин сделал подарок украинцам и разделил Бессарабию, отдав ее южную часть Украинской ССР, историки спорят до сих пор.

Болгары гордятся тем, что первым иностранцем ставшим Героем Советского Союза стал 31 декабря 1936 года их сонародник Волкан Горанов (настоящее имя Захари Захариев) за подвиги в небе над Испанией. Болгары, жившие на Украине, тоже внесли свой достойный вклад в борьбу с фашизмом.

Подпольем в Днепропетровске, сорвавшим планы нацистов по восстановлению промышленности области, руководил Николай Сташков. Выдан завербованной немцами украинкой и расстрелян. Повторил подвиг Александра Матросова в боях с японцами на Сахалине Антон Буюклы. Обоим посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.

Представители царского правительства Болгарии посещали оккупированные Бессарабию и Приазовье и агитировали компактно проживающих там советских граждан болгарской национальности за переселение на родину предков. Однако, несмотря на угрозы, таких нашлось всего 1500 человек. После войны эти люди были возвращены в СССР, но не на прежнее место жительства, а в Среднюю Азию.

После войны Болградский район фактически был болгарской национальной автономией. Болгарский язык учили в школах, на нем выходили СМИ. Была сделана попытка закрепить это и юридически. 1 декабря 1991 года, когда на Украине проводили референдум о выходе из СССР, жители Болградского района голосовали и за его преобразование в Болгарский национальный округ. Это поддержали более 82% голосовавших. В результате Украина стала независимым государством, а вот болгарской автономии нет до сих пор.

Более того, с того момента, как болгары оказались гражданами Украины, началось ущемление их национальных прав. Уже получая украинские паспорта болгары с удивлением обнаруживали, что у них теперь украинские имена: Николаи стали Мыколами, Димитры — Дмытрами, Владимиры — Володымырами и так далее. Такая же судьба постигла и русских. В заграничных паспортах в графе «место рождения» заменили СССР на Украину.

Но особенно тяжело стало болгарам после антигосударственного переворота 22 февраля 2014 года, именуемого теперь на Украине «революцией достоинства». Первым делом был отменен закон «Об основах государственной языковой политики» и был отнят статус у региональных языков, в том числе и у болгарского — в трех районах Одесской области. Уже 23 февраля тысячи болгар вышли на митинги протеста, а МИД Болгарии направил официальную ноту протеста.

Против пришедшей власти болгары начали активную борьбу. Среди заживо сожженных 2 мая 2014 года 48 человек в одесском Доме профсоюзов был и болгарин Иван Милев. Эта трагедия заслонила то, что за несколько часов до этого, идя к Дому профсоюзов, украинские националисты забросали бутылками с горючей смесью и сожгли Болгарский культурный центр на Греческой площади. Там, к счастью, обошлось без человеческих жертв. В этот же день на одесской улице во время столкновения с неонацистами из «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) был застрелен и болгарин Александр Николов. Убийцы, разумеется, до сих пор не найдены.

В марте 2014 года Крым вернулся в состав России. Это избавило проживающих там болгар от гнета украинских националистов. Удалось избавиться от него и болгарам Приазовья. Большинство из них сейчас проживает в Донецкой Народной Республике, многие служат в ополчении. В боях с украинской армией участвовали и добровольцы, прибывшие из Болгарии. А вот болгар, проживающих в Одесской области, власть, опирающаяся на нацистов, решила призвать в украинскую армию и отправить воевать против своих сонародников.

Эта затея с треском провалилась, так как болгары продемонстрировали сплоченность и выходили целыми селами встречать представителей украинской власти. Так, 23 января 2015 года шесть сотрудников украинского военкомата приехали в село Кулевча, чтобы вручить 240 повесток. За несколько минут на сельской площади собралось более 500 человек, которые окружили украинских военнослужащих и объявили им, что раз в стране военное положение не объявлено, то и призыв в армию уже отслуживших в ней незаконен. Кроме того, им напомнили, что Украина подписала Минские соглашения, по которым обязалась соблюдать мир. Когда сотрудник военкомата попытался зачитать официальное предупреждение, то ему это сделать не дали, заглушив его выступление возгласами «Нет войне!» и «Мы за мир!». А затем и вовсе вышвырнули их из села. Все это можно видеть на видео.

А 25 января 2015 года написали официальное обращение в областную администрацию и военкомат, где открыто объявили, что не отдадут призываемых и будут защищать их всем селом всеми способами.

В селе Дмитровка украинских военных открыто и сразу послали на три буквы — в АТО, заявив, что раз надо воевать, то пусть они сами едут и воюют. Аналогичные встречи были у украинских вояк в селах Васильевка, Виноградовка и многих других. А в селе Кричин пообещали, что, если их снова будут беспокоить, то перекроют международную трассу Одесса — Измаил, ведущую к румынской границе.

В селе Лиманском после того, как военный комиссар Игорь Скрыпник сообщил, что две недели назад вернулся из зоны АТО, возмущенные болгары и молдаване на его глазах сожгли повестки. Не помогла ему и его охрана — два милиционера с автоматами. Перед этим подполковнику посоветовали больше в село не приезжать, так как с войны он вернулся, а из села может и не вернуться.

Через год жители этого села смогли выгнать оттуда бойцов полка украинской национальной гвардии «Азов», известного своей нацистской символикой, идеологией и методами действий. Они приехали в село на автобусе с автоматами, чтобы снести памятник Ленину, но выполнить до конца это не удалось. Тем не менее они объявили это перемогой и даже выложили видео об этом на своем сайте.

Правительство Болгарии первоначально поддерживало болгар на Украине. После начала там военных действий оно даже приняло постановление об ускорении оформления болгарского гражданства, чтобы, переехав в Болгарию или ЕС, они могли избежать призыва в украинскую армию.

Однако потом стало делать шаги в прямо противоположном направлении. Были выделены деньги на лечение украинских нацистов из известного своими преступлениями батальона «Айдар». По позициям Вооруженных сил ДНР полетели мины из гранатометов РПГ-7 и РПГ-22, изготовленные, судя по маркировке на осколках, в Болгарии.

Тогда бывший председатель болгарского сообщества Донбасса Анатолий Стоянов заявил:

«Знаем, что смертоносное оружие идет из США — это не новость для нас. Но то, что Болгария отправляет сюда оружие, которое убивает нас, болгар, — этот факт нас не то, что возмущает — у нас просто разрывается от этого сердце!»

Федеральное агентство новостей подробно описывало это в статье «Как Болгария участвует в войне в Донбассе».

В конце февраля 2017 года, накануне главного болгарского праздника — Дня освобождения, в Болграде был залит краской памятник болгарским ополченцам, павшим на русско-турецкой войне 1877-78 годов. На нем было написано обращение к болгарам: «Чемодан-вокзал-София».

18 мая 2017 года член горисполкома Белгород-Днестровского болгарин Василий Кащи выступил против выделения земли для строительства церкви украинских раскольников, сорвав тем самым принятие решения. В ответ присутствующие на заседании активисты «Правого сектора» назвали его колонистом и призвали убираться с Украины, прокричав: «Украинская земля — украинцам!» После этого они выволокли его из зала, избили, облили лицо зеленкой и попытались бросить в мусорный бак. Последнее сумели предотвратить полицейские. Они также сумели посадить Василия Кащи в полицейскую машину и увезти, спасая от разбушевавшихся нацистов. В результате он попал в больницу.

Болгарские СМИ «не заметили» этого преступления против их сонародника на Украине. Только после заявления председателя политической партии «Възраждане» Костадина Костадинова некоторые СМИ уделили ему внимание. На Украине болгары провели несколько крупных митингов протеста и пригрозили, в случае повторения подобного, начать создавать отряды самообороны.

Власти Украины поняли, что традиционный метод управления — запугивание бандами неонацистов, который успешно применяется против украинцев — не работает против болгар. И те продолжили раздражать «киевскую хунту».

На последних парламентских выборах 2019 года они «прокатили» кандидата от правящей партии «Слуга народа» и снова отправили в Верховную раду своего земляка — болгарина Антона Киссе, а по партийным спискам — проголосовали за «Оппозиционную платформу — За жизнь». Болгары заявили, что проигнорируют украинский закон об образовании и продолжат изучение в школах болгарского языка. Заседание депутатов Болградского района по-прежнему проходят на русском языке.

Чтобы покончить с этим, было объявлено о предстоящем разделе Болградского района на пять частей. Таким образом украинские власти решили отомстить болгарам за шестилетнюю борьбу с националистами. На этот раз Болгария отреагировала быстро и на высоком уровне. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло декларацию с осуждением предстоящего раздела болгарского района. В ней пригрозили украинскому правительству приостановкой школьного и ученического обмена между странами, отказом от открытия Украинского информационно-культурного центра в Софии, отказом финансирования Болгарией ремонта дорог в трех районах Одесской области, а также напомнили, что и от Болгарии зависит вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО. Депутаты даже не обсуждали прекращение лечения украинских раненых в Болгарии и отправку туда оружия. Наверное, догадывались, что это может не понравиться посольству США, так как именно эта страна закупает в Болгарии оружие для убийства населения Донбасса и инициировала международный договор о лечении украинских силовиков.

Ответ из украинского МИД пришел быстро, в нем говорилось:

«Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест в связи с принятой 20 мая 2020 года Народным собранием Республики Болгарии декларации об административно-территориальной реформе на Украине и о защите прав и целостности на болгарского меньшинства. Для нас попытки вмешательства иностранной державы во внутренние дела Украины абсолютно неприемлемы. Сфабрикованные лживые заявления о воздействии реформы на национальную идентичность этнических болгар на Украине неожиданны и непонятны. Вопрос о Болградском округе будет решен в соответствие с украинским законодательством».

Реакции на этот ответ со стороны болгарских парламента и правительства до сих пор не последовало. Их борьба за права болгар на Украине пока на этом закончилась. Но тысячи граждан Болгарии внимательно следят за тем, что происходит с болгарами на Украине. Один из них — активный житель Пловдива Георги Петров, который заявил в своем видеообращении:

«С тревогой узнал, что болгарское население на Украине живет под угрозой разъединения и исчезновения. Решение властей Украины разделить Болградский район на отдельные административные единицы — угроза единства общины. Считаю, что с этим решением Украина приступает к политике обезличивания и ассимиляции болгарского населения. Доказательства этого — запрет на преподавание болгарского языка в школах, поругание болгарских памятников, угрозы, издевательства и гонения болгар. Все это происходит с молчаливого согласия управляющей власти. Мы спрашиваем: режим ли демократии привел к таким древним диким решениям через столько лет мирного сожительства? Хочу, чтобы все братья-болгары на Украине знали, что братья-болгары из матери Болгарии их не забыли. Не сдавайтесь! Храни вас бог! Аминь».

1 Организация запрещена на территории РФ.