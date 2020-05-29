Коронавирус и глобализация: Запад оказался на перепутье двух идеологических тенденций

Информационный портал «InfoBrics» опубликовал статью о политической ситуации в мире, возникшей на фоне пандемии коронавируса. Авторы материала проанализировали, как вирус COVID-19 может изменить мир и отразиться на отношениях между странами. Они отметили, что прежде всего серьезные перемены затронут политическую систему западных государств.

Журналисты издания обратили внимание, что Запад уже оказался на перепутье двух идеологических тенденций. С одной стороны стоят сторонники глобализации, которые уверены, что пандемия не сможет отразиться на процессе всемирной унификации. С другой же находятся аналитики, заявляющие, что вирус COVID-19 лишь ускорил и без того неизбежный конец глобализированного мира, возглавляемого США.

В качестве примера можно привести слова главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Джозепа Боррелла, который заявил, что в мир уже наблюдает за разрушением системы, предложенной США, и наступлением азиатского века. С представителем ЕС согласен и глава Всемирного банка Кармен Рейнхарт, который уверен, что вирус COVID-19 стал «последним гвоздем» в крышку гроба глобализации.

Журналисты издания отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции не просто разделила мир, но и стала показательным примером, поставившим под сомнение все принципы мировой глобализации. Страны, такие как США, Германия и Франция, которые являлись самыми ярыми сторонниками данного процесса, показали свой политический эгоцентризм, пытаясь прежде всего обеспечить свои интересы.

«Хотя Евросоюз теперь об этом жалеет и пытается изменить курс, для потенциальных новых членов ЕС он только что подтвердил, что многосторонность — миф, который служит только интересам могущественных государств, которые не желают отвечать на оказанное доверие взаимностью во времена кризисов», – отмечают журналисты портала «InfoBrics».

Авторы статьи напоминают, что на данный момент сами глобалисты уже начали соглашаться, что их идеология близка к полному краху. Об этом пишут подобные западные издания, как Foreign Policy, The Economist, которые признают, что «глобализация уже оказалась в реанимации».

Однако журналисты журнала Time уверены, что с глобализацией ничего не произойдет. Они отрицают, что «на обломках провалившегося американского миропорядка возникает новое, многополярное мироустройство». Как бы то ни было, Китай и Россия продолжают проводить свою политику, предпринимая меры по расширению своих экономических и транспортных сетей по всем миру.