Кравчук раскритиковал Европу и призвал вместе «остановить» Россию

Киев, 29 мая. Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал политику Европы в отношении России и призвал «остановить ее агрессивные дела» объединенными действиями международной коалиции.

Кравчук обвинил руководство европейских стран в непоследовательности. Он обратил внимание, что власти государств вводят санкции против России, однако вместе с тем участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и обсуждают ослабление ограничительных мер.

Первый президент Украины назвал единственный, на его взгляд, способ «остановить» Россию.

«Говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых [действий стран], объединенных в коалицию по поддержке Украины», — сказал он.

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне гражданской войны в Донбассе. Украина бездоказательно обвинила Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. А в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил о планах США ввести санкции против «Северного потока — 2». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг циничным на фоне действий многих стран по стабилизации энергетических рынков.