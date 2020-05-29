Калашников объяснил, почему у Украины не получится «развалить» РФ способом Кравчука

На Украине понимают, что миру надоело плясать под дудку Киева, а поэтому подбрасывают поленья в огонь, делая различные заявления о России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Леонид Калашников.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука в интервью изданию «Гордон» о том, что единственным способом остановить «агрессивные» дела России можно за счет действий международной коалиции. .

Экс-президент Украины подверг критике политику глав европейских государств в отношении РФ. Он посетовал на тот факт, что они вводят антироссийские санкции, однако при этом участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и допускают ослабление ограничительных мер. Кравчук убежден, что против России необходимо ввести «полные финансово-экономические санкции» и дипломатическую изоляцию.

Глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что на протяжении последних шести лет международная коалиция по наставлению таких «отморозков», как первый президент Украины, пытается остановить РФ.

«Однако у них ничего не получается сделать, чтобы развалить Россию. А эта международная коалиция, например, Совет Безопасности ООН, состоит из таких же государств, как Россия», — отметил Калашников в беседе с ФАН.

США, Великобритания, Франция и Германия участвуют в гораздо большем количестве международных операций, чем Россия, напомнил депутат.

«Но Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и после решений в Ялте и Потсдаме международные обязательства для нашей страны никуда не делись. Россия выполняет их вполне успешно», — указал он.

При этом Калашников констатирует, что желание создать международную коалицию и «задушить Россию» было у бывшего главы Украины Петра Порошенко, а также этого желает нынешний президент Владимир Зеленский.

«Много в мире стран, которым Россия мешает не только в этом веке. Ничего нового я не услышал. В Киеве так говорят, как только чуют, что миру надоело плясать под украинскую дудку. Они сами возбуждают эмоции, а потом подбрасывают поленья в огонь. Как только другим все это начинает надоедать, на Украине делают такие заявления», — добавил депутат.

В свою очередь, член комитет Госдумы по международным делам Антон Морозов предположил, что у Леонида Кравчука на старости лет сменились «политические ориентиры». Парламентарий заметил, что первый президент Украины не понимает причинно-следственной связи участия России в переговорном процессе по Донбассу.

«Как известно, Россия в украинском конфликте [гражданская война в Донбассе] не являлась зачинщиком, а пыталась своими действиями ослабить тот негативный эффект, который возник в результате майдана и последующей резни по всей территории Украины. Если Кравчук думает, что Россию можно остановит, то это значит, что он поощряет убийства собственных граждан в Донбассе и Крыму. Как раз наоборот — нужно предпринимать усилия по мобилизации международного сообщества, чтобы заставить киевский режим в полной мере выполнять Минские соглашения, которые были достигнуты с большим трудом», — пояснил Морозов.

Напомним, российско-украинские отношения обострились в 2014 году. С 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Власти страны ввели войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости после антиконституционного государственного переворота в Киеве. В регионе были образованы две республики — ДНР и ЛНР.