«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

Москва, 29 мая. Общая сумма задолженности Белоруссии за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что компания готова вести переговоры с Минском о пересмотре контракта, но только после урегулирования вопроса долга. Письмо уже направлено в Минэнерго республики.

Напомним, в феврале этого года Миллер и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко объявили, что в 2020 году цена газа для республики останется на уровне 2019 года, то есть 127 долларов за тысячу кубометров. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой назвал это базовым вариантом и пообещал, что Минск будет добиваться «небольшой корректировки».

В апреле Минэнерго Белоруссии направило в «Газпром» запрос о снижении стоимости газа. Одновременно с этим президент республики Александр Лукашенко высказал мнение, что российский газ с учетом логистики должен стоить от 40 до 45 долларов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос цены газа для Белоруссии, сообщил, что на фоне падения цен на энергорынке обязательства по текущим контрактам сохраняются. Он напомнил, что когда Москва и Минск заключали эти соглашения, указанная в них цена на энергоресурсы была ниже рыночной.