Подписчики Седоковой заподозрили ее в беременности

Москва, 29 мая. Певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию с интригующей записью. Многие интернет-пользователи предположили, что 37-летняя исполнительница беременна.

На снимке поп-исполнительница позирует в черном купальнике. Она подписала кадр: «Вы ничего не видели. Да?»

Подписчики сразу обратили внимание на заметно округлившиеся формы Седоковой и подумали, что певица намекнула на ожидающееся пополнение в семействе.

«Как беременная», — написала juliagarkusha06, которую озадачил снимок звезды.

«Вообще Анна, действительно, беременная», — ответила поклоннику певицы tatjanaivanova2016.

«Многие пишут, беременна, а я вот прям так порадуюсь, если это правдой будет», — заявила m_obrazcova.

«Ух ты! Прибавление?» — поинтересовалась e_vital_party.

Сама Седакова пока никак не прокомментировала многочисленные комментарии поклонников с расспросами о беременности.

У Седаковой подрастает трое детей от трех разных мужчин. Отцом первой дочери является бывший футболист киевского «Динамо» Валентин Белькевич. Вторую дочь певица родила от бизнесмена Максима Чернявского, сына — от Артема Комарова.

Сейчас бывшая солистка группы «ВИА Гра» состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об их романтических отношениях стало известно в прошлом году. У Тиммы есть жена и маленький ребенок, но, как утверждает спортсмен, с супругой он расстался год назад.