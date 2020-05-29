Миро назвала лучшую и худшую звезду современности

Москва, 29 мая. Скандальная блогер Елена Миро назвала «самую мерзкую и отвратительную» звезду современности. Такой сомнительный титул она присудила певице Мадонне.

По мнению Миро, Луиза Чиконе (настоящее имя артистки) всю свою карьеру только и делала, что занималась хайпом и не гнушалась буквально ничего.

«В моде секс? Изображала секс, будучи антисексом. Пришла пора глумиться над религией? Сняла трусы, изображая девственницу», — перечислила она.

Теперь, как пишет Миро, Мадонна занялась модной защитой экологии, и все это «ради конъюнктуры рынка и спроса».

«При этом, таланта ноль. Ни голоса, ни слуха, ни, простите, секса», — подчеркнула журналистка.

Тут же сетевая скандалистка назвала и самую лучшую современную звезду. По ее мнению, таковой является Дженнифер Лопес.

«Не спилась. Не сторчалась. Не запачкала себя политикой», — похвалила она Джей Ло.

Особое восхищение у Миро вызвало то, как «трудяжка» Лопес отбрила Ксению Собчак, когда та «требовала от певицы политических лозунгов» (речь идет о пресс-конференции в 2012 году, в ходе которой Собчак спросила Дженнифер оценивает поступок Мадонны, вставшей на защиту группы Pussy Riot. — Прим. ФАН)

«Лопес никогда не изменяла принципам. А принцип этот прост — максимально хорошо делать свою работу», — считает блогер.

Это, как призналась Миро, вызывает у нее глубокое уважение. А поведение «бабки Луизы» — только отвращение.