Крем «от излучения 5G» появился в продаже на Avito

Москва, 29 мая. Крем, который якобы защищает от 5G излучения, появился в продаже в Сети. Приобрести «чудодейственное средство» предлагают пользователи сервиса бесплатных объявлений Avito.

На сайте можно найти более 20 подобных предложений от продавцов из разных регионов. Например, купить крем «от излучения» можно в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии и Нижегородской области.

«Уникальный крем для защиты от вредоносного излучения 5G!!! Просто наносите на открытые участки кожи и все! Уникальная рецептура! Результат ощутите сразу!» — описал средство один из продавцов.

На фото, которыми находчивые предприниматели сопровождают объявления, практически никогда нельзя увидеть марку крема, нет этой информации и в тексте. Исключениями стали продавец из Краснодарского края, выложивший снимок обычного солнцезащитного крема, и автор объявления из Иркутской области, предлагающий купить средство корейского производителя.

Кроме того, продавцы не указывают объем упаковки. При этом цены на крем сильно отличаются. Так, в Волгограде предлагают купить баночку за 250 рублей. Большинство авторов подобных объявлений просят за средство от одной до двух тысяч рублей. Рекордсменом стал продавец из Петербурга, который установил на банку «крема от излучения» цену в 12 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Сети распространились фейки о том, что через излучение вышек 5G якобы передается коронавирус. В связи с этим в некоторых странах даже начали сжигать подобные вышки. Как отметил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, технология 5G работает в соответствии с нормами разных государств и не оказывает никакого влияния на здоровье людей. Он также напомнил, что в России запущенных сетей 5G сейчас нет.