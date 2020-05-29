Донбасс сегодня: Киев готовится к наступлению ДНР и ЛНР, солдаты дезертируют из ВСУ

Донбасс, 29 мая. Украинские войска ждут наступления армий республик и хаотично минируют местность. На конец апреля в ВСУ числятся дезертирами более 7 300 военнослужащих. Передовые части киевской армии раздирают внутренние конфликты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За истекшие сутки территории Донецкой и Луганской народных республик были обстреляны киевскими силовиками дважды. На мариупольском направлении обороны ДНР вооруженные формирования Украины стреляли из 82-мм минометов по селу Саханка. В ЛНР из 120-мм миномета обстрелян Пришиб. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Житель Луганской области подорвался на мине

Народная милиция ЛНР сообщает о ранении мирного жителя подконтрольного киевскому правительству города Попасная Луганской области. В последние дни подразделения ВСУ увеличили интенсивность минирования территорий, опасаясь наступления защитников Донбасса.

Мины устанавливаются хаотично и в срочном порядке как на дорогах общего пользования, так и в окрестностях жилых районов. На подступах к Попасной отмечено минирование местности военнослужащими 30-й механизированной бригады. На следующий день мирный житель 1964 года рождения подорвался на противопехотной мине. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Драки, алкоголизм и убийства в подразделениях ВСУ

Как правило, небоевые потери личного состава украинской армии скрываются командирами подразделений и преподносятся руководству под другими предлогами. В Народной милиции ДНР рассказали, что на этой неделе в нескольких украинских бригадах произошли драки пьяных военнослужащих, без применения оружия не обошлось. В результате нескольких конфликтов травмы получили 12 солдат, среди которых старшина из 57-й мотопехотной бригады, младший сержант из 54-й механизированной бригады и старший солдат из 32-го полка реактивной артиллерии.

Группа военнослужащих из 28-й механизированной бригады в попытке разделить между собой имущество, отобранное у местных жителей, убила своего товарища — младшего сержанта Лимборского. Случай произошел в Красногоровке, в нескольких километрах от Донецка. Вышестоящему руководству доложили, что сержант погиб от вражеского снайперского выстрела. Кроме того, военная прокуратура Украины расследует факт отравления фальсифицированным алкоголем солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Из-за некачественного спиртного восемь военнослужащих попали в больницу, еще один скончался.

Более семи тысяч дезертиров ВСУ

Помощник министра внутренних дел МВД ЛНР Виталий Киселев поделился информацией о количестве военнослужащих, сбежавших из украинской армии. По состоянию на конец апреля дезертирами во всех украинских бригадах, полках и батальонах числилось 7 336 человек. Из них офицеров — 243. Если перевести эту цифру в боевые единицы, то получится практически две полноценные бригады. В мае дезертиров стало только больше.