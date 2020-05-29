Эксперт объяснил, что делал «Адмирал Григорович» в Индийском океане

Москва, 29 мая. Учения российских судов, подобные тем, в которых участвовал в Индийском океане фрегат «Адмирал Григорович», проводятся с целью отработки действий экипажа по защите кораблей от потенциальных угроз. Об этом рассказал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов.

«Как говорил великий Суворов, тяжело в учении — легко в бою. Все действия матросов, экипажа в целом должны быть отработаны до автоматизма по всем видам возможных действий. Поэтому должны проводиться учения и отрабатываться навыки, в том числе, командования, маневрирования, а также группы захвата, которая должна высаживаться, и действия самого корабля», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Блытова, такие тренировки крайне важны, поскольку помогают экипажу в реальной критической ситуации все делать правильно.

Ранее фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру», находящиеся в составе Черноморского флота, отразили нападение условных диверсантов в ходе учений в Индийском океане.

Вооруженная группа неизвестных на малоразмерном судне попыталась напасть на буксир. Она двигалась на спасательное судно с большой скоростью, ее зафиксировал «Адмирал Григорович». Фрегат предупредил об опасности личный состава «Профессора Н. Муру», а затем совершил боевой разворот в направлении буксира».

«Вражеский» катер не отреагировал на предупреждение с фрегата и начал вести огонь по буксиру из автоматического стрелкового оружия. Группа противодействия терроризму, которая была на борту «Адмирала Григоровича», ударила по «противнику» штатным оружием и застопорила ход катера. После добровольной сдачи оружия группа захвата обезвредила условных противников и передала их на погранкорабль ближайшего иностранного государства.