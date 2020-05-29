Инвалидную коляску-внедорожник создал инженер из Новосибирска. ФАН-ТВ



Инженер-конструктор Иван Невзоров из Новосибирска изобрел инвалидную коляску-вездеход. Изначально изобретение создавалось для друга с ограниченными возможностями здоровья. Ему новая коляска помогла справиться с главными препятствиями — ступеньками и тротуарами. После инженер решил сделать производство серийным и усовершенствовал ступенькоход до вездехода.

«Главная особенность этого кресла-коляски в том, что у нее полный привод, то есть все четыре колеса — ведущие. Причем, четыре больших колеса, что обеспечивает просто феноменальную проходимость для этой коляски. То есть она хорошо себя чувствует и на заснеженных поверхностях, на сугробах, в лесах, может передвигаться по пляжному песку. Это настоящая машина для бездорожья», — подчеркивает инженер-конструктор Иван Невзоров.

Новая коляска способна передвигаться по пересеченной местности. Она имеет мощность 700 ватт, а это одна лошадиная сила, и способна развивать скорость до 8 километров в час.

«У этой коляски есть гусеничный привод и система гироскопа, которая позволяет изменять центр тяжести в зависимости от положения коляски. За счет этих функций коляска легко может преодолевать лестничные марши. То есть человек может с пятого, с третьего этажа спокойно спуститься и подняться без чьей-либо помощи», — отмечает Иван Невзоров.

Протестировать коляску-вездеход удалось Юрию Ларину профессиональному кибатлон-спортсмену. Он отметил, что на ней можно не обращать внимания на любые неровности местности.

«Огромный плюс — езда по бездорожью. Это надо почувствовать! Эту езду надо почувствовать, как ты едешь по лесу, по песку. Ты не обращаешь внимания ни на что», — делится своими впечатлениями победитель международных гонок на инвалидных колясках.

Иван Невзоров рассказал, что 85% деталей коляски российского производства. Это, по словам изобретателя, делает коляску-вездеход настоящим «отечественным продуктом».