Троица и Духов день 2020: когда отмечаются, история и традиции, гадания, что нельзя делать

Пятидесятница — один из важнейших праздников в авраамических религиях, отмечаемый всеми христианскими конфессиями. Дата празднования может различаться. В 2020 году Пятидесятницу (Шавуот) первыми отметили иудеи, следом праздник наступит у христиан западного обряда, а затем у восточных церквей, в том числе в России.

Когда католики и православные отмечают Пятидесятницу, Троицу и Духов день

День Святой Троицы (Пятидесятница) — отмечается всеми христианскими конфессиями, но дата празднования может различаться и зависит от времени наступления Пасхи. Как следует из названия, Пятидесятница отмечается на 50-й день после Пасхи.

В 2020 году церкви западного обряда (в том числе католики и большинство протестантов) отметят Пятидесятницу в воскресенье, 31 мая. У католиков этот праздник также носит название День сошествия Святого Духа.

Праздник в честь Святой Троицы — Бога-отца, Бога-сына и Бога — Святого Духа — католики отметят через неделю, в воскресенье, 7 июня, вместе со своими православными братьями во Христе. То есть у западных христиан Пятидесятница и Троица наступают с разницей в неделю.

У церквей восточного обряда, в том числе у Русской православной церкви, все немного по-другому. В православии Пятидесятница и Троица — это единый праздник, отмечаемый в честь божественного триединства. Духов день (День Святого Духа) отмечается на следующий день после Троицы.

Таким образом, в 2020 году в России День Святой Троицы (Пятидесятницу) отметят в воскресенье, 7 июня. Канун праздника — Троицкая родительская суббота (6 июня), когда церковь поминает всех умерших христиан, это один из важнейших поминальных дней.

Следующий день после Троицы — 8 июня — называется День Святого Духа (Духов день).

История праздника

Согласно евангельским источникам, на 50-й день после Пасхи (когда в Иерусалиме отмечался праздник Шавуот в честь дарования Моисею Десяти заповедей на горе Синай после Исхода из Египта) на апостолов, присутствовавших на праздновании, снизошел Святой Дух.

Святой Дух как правило изображается в виде голубя, но, согласно евангельским источникам, это также было похоже на схождение сполохов пламени. Благословенные Святым Духом, ученики Христовы почувствовали необыкновенный прилив сил, а также неожиданно получили дар говорить на разных языках. Благодаря этому они смогли нести учение Христово в разные земли, проповедуя не только среди иудеев, но и среди язычников.

Считается, что с этого момента христианство перестает быть ветвью иудаизма и постепенно становится мировой религией.

Христианское толкование Троицы — это триединство Бога — Бога-отца, Бога-сына и Бога Святого-Духа. Праздник символизирует неразрывную связь Ветхого и Нового завета — иудейские традиции, по-новому переосмысленные христианством.

Троица на Руси: традиции и обряды

На Руси Троицкая суббота, а также День Святой Троицы и Духов день имели огромное обрядовое значение. Праздники символизировали начало лета, именины матушки-земли и полный расцвет сил природы. По библейской традиции на Троицу жилища, храмы и даже могилы украшали зеленью, главным обрядовым деревом на Руси в этот период считалась береза.

Начиная с Троицкой субботы, всю праздничную неделю (она называется Троицкая сплошная седмица, когда все посты отменяются), на Руси праздновали наступление лета. Неделя носила название «зеленой» или «русальей». В это время устраивали обряды с деревьями и цветами, водили хороводы, собирали первые целебные травы.

Были обряды, связанные с поминовением мертвых, поскольку праздник считается прообразом будущего воскрешения всех умерших христиан. Помимо традиционного церковного поминовения, были и древние славянские обряды. Люди убирали могилы, украшали их цветами и зеленью, а также проводили обряд «кормления мертвых», то есть трапезничали на могиле и оставляли там еду и даже выпивку.

Церковь этот обычай не благословляет, считая его пережитком язычества, но и сегодня на Троицу на кладбищах можно увидеть оставленные сладости. Кстати, взять конфетку с могилы не считалось грехом, если ты беден и голоден: снедь оставляется символически, в том числе для прохожего человека.

На Руси всю Троицкую неделю шли гуляния с застольями на природе и со специальными обрядами кормления матушки-земли, чтобы хорошо родила.

Сватовство, приметы и гадания на Троицу

На Руси на Троицу до наступления Петровского поста те, кто планировал обзавестись семьей, старались посвататься. Тогда свадьбу можно было играть на Покров после окончания полевых работ и продажи излишков урожая.

Поговорка гласила:

«На Троицу свататься — на Покров (14 ноября) жениться».

Согласно приметам, сватовство на Троицу — к семейному счастью.

Гадания на Троицу были в основном на сватовство и скорую свадьбу — за несколько дней до праздника девушки завивали березу — сплетали из березовых веток косы. Если на Троицу коса в целости — жди сватов, расплелась — сватовство откладывается.

Также девушки гадали, пуская по воде венки из полевых цветов. По направлению, куда уплыл венок, выясняли — откуда придет суженый. Если венок прибился к берегу, со свадьбой придется повременить, утонул — есть риск засидеться в девках.

Что нельзя делать

На Руси на Троицу существовали запреты, связанные с опасностью прогневать матушку-землю, которая почиталась именинницей.

Запрещены были все полевые и огородные работы, нельзя было брать в руки острые металлические предметы, женщинам запрещалось рукодельничать.

Поскольку это время считалось русальим, опасались шалостей водной нечисти: запрещалось стирать и купаться в открытых водоемах.

Духов день

Запреты и обряды действовали и в следующий после Троицы Духов день. В этот день землю кормили, устраивая трапезы на разложенных прямо на полянах скатертях. Также в Духов день искали клады, прикладывая ухо к земле и прислушиваясь.