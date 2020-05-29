صرح المحلل السياسي أندريه كوشكين لوكالة الأنباء الفيدرالية بأن تطوير الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والطرق اللوجيستية واستعادة السكة الحديدية الاستراتيجية بين دمشق وحلب سيسمح لحكومة بشار الأسد بإعادة الحياة السلمية إلى سوريا.

الاتصالات بالسكك الحديدية

قال مدير سكك الحديد السورية نجيب الفارس إن المتخصصين استعادوا 90٪ من سكك الحديد بين المدينتين الأكبر في سوريا - دمشق وحلب.

وفقا لنجيب الفارس ، خلال الحرب الأهلية ، تم تدمير ونهب السكك الحديدية في هذا الاتجاه من قبل مسلحين من مختلف الجماعات المسلحة. بعد تحرير هذه المناطق ، بدأت حكومة دمشق على الفور عملية الترميم. وبحسب خطة العمل ، تعتزم السلطات السورية بعد شهرين إطلاق أول قطار.

قال الفارس: "شهر أو شهرين - وسنطلق أول قطار ,سيستغرق أربع ساعات من حلب إلى دمشق أو العكس".

ووفقًا لبيان مهندس الإصلاحات سعفان قادور ، فإن ترميم البنية التحتية للسكك الحديدية يتم الآن ليس فقط في ضواحي حلب ، التي تم تحريرها في أوائل عام 2020 ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء البلاد. من أهم المهام إصلاح السكك الحديدية والقطارات.

اخبر رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة بليخانوفا والخبير في رابطة العلماء السياسيين العسكريين أندريه كوشكين ،عن مدى أهمية ترميم السكك الحديدية لمستقبل سوريا في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية.

النهضة السورية

وفقًا لمصدر وكالة الأنباء الفيدرالية، من المهم فهم الأهمية القصوى للعلاقة بين دمشق وحلب. لأن هذا الطريق السريع الاستراتيجي سيضمن تطوير مدينتين مهمتين لسوريا.

و قال الخبيرالسياسي: "لا يتيح تطوير طرق النقل والإمداد الفرصة للأشخاص للانتقال إلى حيث يحتاجون فحسب. وهذا رمز حقيقي للصلة بين المدينتين ، مما يشير إلى حياة سلمية وليس إلى وقت صعب من القتال. ويشير ترميم جزء كبير من خط السكك الحديدية سورية هي خطوة مهمة جدا لهذا البلد.

وقد حقق الشعب السوري مزيدا من الانتصارات المماثلة، لأن سلطات البلد تدرك أهمية تطوير شبكة الطرق ، يمكن للمتخصصون الروس ، بما في ذلك عمال السكك الحديدية الروسية أن يساعدوا في هذا".

وبحسب الخبير ، فإن التواصل الجيد والراسخ بين المدن ، والذي توفره شبكة لوجستية متطورة ، هو أساس تطوير العلاقات الاقتصادية في سوريا.

اختتم أندريه كوشكين: "تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد ، تجري استعادة النظام بشكل منهجي. ولا يقتصر الأمر على إصلاح السكك الحديدية فحسب ، بل يتعلق أيضًا بالطرق السريعة بين المدن ، وكذلك الحركة الجوية. كل هذا يملأ سوريا بحياة جديدة ترضي الشعب السوريين”.