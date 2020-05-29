В ДНР намекнули Киеву на желание других регионов покинуть Украину

Донецк и Луганск уже давно вышли из состава Украины и возвращаться не собираются. Донбасс ждет от Киева исключительно выполнения Минских соглашений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

План по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, которые были утверждены кабинетом министров, включают Луганскую и Донецкую народные республики, но не включают Крым. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины. <…> Временно оккупированные территории Донбасса (так на Украине называют ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН) попадают в план», — говорится в тексте сообщения.

Децентрализация «фактически выходит на финишную прямую», сообщили в офисе президента.

Намек Киеву

По мнению Олега Онопко, ДНР и ЛНР не собираются возвращаться в состав Украины.

«Попытки Киева оставить Донбасс в политическом поле Украины выглядят наивно и довольно глупо. Донецк и Луганск уже давно ушли с Украины и возвращаться не собираются. Мы ждем от Киева только выполнения Минских соглашений. Любые изменения в Конституции Украины относительно Донбасса должны быть в обязательном порядке согласованы с нашими переговорщиками в Минске», — пояснил Олег Онопко.

Депутат считает, что в целом децентрализация власти на Украине — позитивный процесс. Он пойдет на пользу украинцам, добавил собеседник ФАН.

«Но не факт, что этот процесс будет доведен до конечного результата. Потому что многие регионы Украины уже давно хотят отделиться от нынешней нацистской страны», — намекнул Киеву на потенциальную угрозу Онопко.

Напомним, президент Украины зарегистрировал в парламенте законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Так, документ предлагает изменить административно-территориальное устройство Украины и ввести так называемый институт префекта. Однако в тексте не упоминался особый статус для Донецкой и Луганской народных республик, который киевские власти должны предоставить Донбассу по Минским соглашениям.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.