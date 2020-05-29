Зараженным COVID-19 жителям Подмосковья стали оказывать помощь онлайн

Москва, 29 мая. Главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области Александр Древаль на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее» рассказал о дистанционной помощи зараженным коронавирусом с первым типом диабета.

Во время пандемии многие больницы оказались переполнены, организация лечения пациентов требовала новых решений. Для помощи зараженным были организованы онлайн-консультации. Первыми в них приняли участие пациенты с диабетом.

По словам Древаля, удаленные консультации оказались очень успешными, после чего их начали оказывать даже беременным.

«Большинство беременных и планирующих беременность с диабетом получали в период изоляции помощь дистанционно и только в случае крайней необходимости посещали клинику», — подчеркнул Древаль.

Эксперт отдельно отметил, что беременные с диабетом наиболее предрасположены к тяжелой форме течения COVID-19. Таким женщинам рекомендуется строго соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, медики уже начали проводить удаленные консультации зараженным с высокой гликемией и угрозой кетоацидоза. Эндокринолог рассказал, что все сложные ситуации были разрешены с онлайн-помощью за сутки.

По словам специалиста, пандемия открыла новые пути в отечественной медицине. Инновационные технологии стали инструментом помощи больным диабетом с высоким риском развития диабетического кетоацидоза.

«Сравнивали результаты лечения больных диабетом в 2019 году и сейчас. 15 недель работы <…> в 2020 году показали, что дистанционное консультирование не уступает по эффективности общему консультированию», — подчеркнул Древаль.

Ранее заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин предупредил, что коронавирус ставит под удар не только легкие, но и почки. Ухудшить состояние больного при COVID-19 могут сердечно-сосудистая недостаточность, хроническая болезнь почек, диабет и гипертония.