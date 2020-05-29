Сирия, 29 мая. «Хайят Тахрир аш-Шам» понесла потери при столкновении с армией в Идлибе. В Хасаке курдские боевики ранили мирного жителя. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку на севере Ирака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: нескольких бойцов NDF потеряли раненными в результате взрыва СВУ на дороге в Дейр-эз-Зоре; еще пяти человек лишились в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку на север Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери в результате боестолкновения с подразделением САА в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): попытались насильно завербовать двух молодых людей и ранили мирного жителя в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным портала Anna News, на востоке провинции пострадали три бойца из состава Сил национальной обороны. Их автомобиль наехал на самодельную бомбу, предположительно установленную террористами «Исламского государства» на обочине дороги через пустынную местность на юге провинции. В настоящее время все они находятся под наблюдением медиков в городском госпитале.

По информации агентства Al Nour, в городе Ас-Суса неизвестные совершили нападение на одного из членов военного совета, подконтрольного «Демократическим силам Сирии». Жертвой нападения стал мужчина Абу Хитеш, неизвестные открыли огонь из автоматов по его автомобилю. Мужчине удалось пережить нападение и получить только незначительные повреждения, а нападающие скрылись из города на мотоциклах. «Демократические силы Сирии» обвиняют в покушении «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Идлиб

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали за последние сутки три факта нарушения режима прекращения огня со стороны исламистских бандгрупп в Идлибе. Турецкие коллеги отметили 2 нарушения в Идлибе, еще один случай был отмечен на северо-востоке Латакии.

При столкновении на юге провинции у поселка Аль-Фатира пострадало около 10 человек. Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека, при столкновении погибло три боевики из состава «Хайят Тахрир аш-Шам». Пять военнослужащих погибли при обстреле со стороны позиций террористов. Еще двое находятся в критическом состоянии.

Провинция Хасака

Новостной портал Hasakh News передает, что в воздушном пространстве над поселением Тель-Барак были замечены разведывательные самолеты ВВС международной коалиции.

Источник также сообщил, то в городе Аш-Шаддади курдские боевики столкнулись с сопротивлением местных жителей при попытке насильно завербовать несколько молодых людей. Родственники задержанных попытались отбить юношей у вербовщиков, в ответ на что боевики открыли огонь из автоматов, тяжело ранив одного человека.

Ирак

Как сообщает новостное агентство Anna News, на севере Ирака «спящие ячейки» ИГИЛ предприняли вылазку близ города Мосул, где подожгли посевы в сельхозугодиях в районе Рамади. Террористы также устроили диверсию у нефтяного месторождения Аль-Наджма. Сутками ранее бойцы «Хашд Шааби» сообщили, что арестовали ряд подозреваемых в пособничестве террористам ИГ лиц в ходе рейда в провинции Киркук. Однако на числе нападений «спящих ячеек» усиление мер безопасности со стороны ополчения никак не сказалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.