Историк назвал откровенной ложью заявления Запада о роли СССР во Второй мировой войне

Москва, 29 мая. Военный историк Юрий Кнутов назвал откровенной ложью и фальсификацией то, как сегодня преподносят события Второй мировой войны.

Он отметил, что после Парада Победы во всех газетах мира, в том числе в США, Великобритании, писали, что решающую роль в победе над нацистами сыграл Советский Союз. Однако, по его словам, все изменилось после речи британского премьера Уинстона Черчиля в Фултоне. Именно с фултонской речи, по мнению историка, начались попытки переписать историю и исказить правду.

«Апогей антисоветских и антироссийских настроений в Европе приходится всегда на какую-нибудь годовщину, в нашем случае, на 75-летие победы в войне», — сказал Кнутов в интервью изданию «Слово и дело».

По мнению эксперта, европейские страны, а затем и подключившиеся к ним США планировали направить Адольфа Гитлера на восток против СССР и его руками уничтожить страну, а затем «ослабевшую в боях Германию добить малой кровью».

«План не реализовался, проигрыш в войне породил обиды, которые сегодня Запад активно изливает через фальсификацию данных», — добавил эксперт.

По мнению историка, с помощью обвинений в адрес СССР Запад хочет дестабилизировать российское общество. Кнутов считает, что Евросоюз хочет привести к власти в России проамериканское правительство, которое бы сдало ядерное оружие и разделило страну на зоны влияния. О таких планах Европы свидетельствуют и архивные записи.