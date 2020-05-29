Аббас Джума: Боевики ПНС могут принудить ливийцев сдавать кровь для сирийских наемников

Триполи, 29 мая. Клиника Таджуры призвала гражданских сдавать кровь для переливания сирийским боевикам, которые получили серьезные ранения в ходе наступления на Ливийскую национальную армию (ЛНА). Ранее ЛНА совершила стратегический маневр, вышла из Триполи и оттянула врага на себя, обезопасив жителей столицы. Призыв к спасению жизней оккупантов вызвал волну негодования среди ливийцев, которые не захотели сдавать кровь для наемников, переброшенных в их страну из Турции.

Журналист-международник Аббас Джума объяснил, почему объявление врачей из Таджуры, которые обратились к гражданам с просьбой поддержать раненых боевиков из Сирии, не нашло отклика, и какие угрозы скрыты в репортаже телеканала AlHadathTV, распространившего призыв медицинского учреждения.

«Сирийские наемники для Анкары просто пушечное мясо, которое должно идти в авангарде и умереть за своих турецких хозяев. На самом деле, у этих людей и в Сирии выбора не было: либо идти воевать и погибать, либо бежать в качестве беженцев в ту же самую Турцию. Так или иначе, они становились заложниками этой страны, всецело зависимыми от Анкары. Многие из них предпочли голодной смерти в Сирии попытать удачу в Ливии, тем более что за участие в ливийской кампании турки обещали сирийцам неплохие зарплаты», — напомнил он.

Турецкие вербовщики заманивают сирийцев в Ливию, обещая им деньги и лучшую жизнь. Зачастую воевать бок о бок с террористами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) отправляются несовершеннолетние подростки из Сирии. На обман Анкары ведутся молодые люди 20-25 лет, как только они оказываются на территории североафриканского государства, их отправляют в самые горячие точки, где шанс погибнуть намного выше, чем выжить.

«Жизни сирийцев в Ливии ничего не стоят, даже тех пресловутых двух тысяч долларов, которые им обещают турки. Наемников бросают в самое пекло. Если посмотреть на «слитые» в Сеть списки сирийских боевиков или на их фотографии, можно отметить, что это совсем молодые люди, около 20 лет или вовсе дети. Недавно по соцсетям прошла новость о смерти молодого бойца, мальчика по имени Ибрагим, которого, как и его братьев, завербовали турки и бросили в самое пекло в Триполи, где он практически сразу и погиб», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, вполне ожидаемо, что призыв клиники Таджуры был отвергнут ливийским народом, для которого боевики ПНС, турки и переброшенные ими в Ливию сирийцы являются в одинаковой степени врагами и оккупантами.

«Разумеется, что не только для турецкого начальства сирийцы — пушечное мясо. Обыкновенные ливийцы воспринимают наемников как оккупантов. Я даже не говорю про Восток Ливии, для триполитанцев, что Файез Саррадж, что турки, которые пришли Сарраджу, а не ливийцам на помощь, что сирийские наемники, которых притащили за собой турки — люди одного порядка. Это зло и оккупанты, которые не дают местному народу дышать полной грудью», — объяснил Джума.

Ливийское сообщество не понимает, почему должно чем-то жертвовать ради спасения людей, которые воюют на их земле за заработную плату и идеи Турции, совершившей интервенцию. Однако эксперт выразил опасения, что отказ ливийцев от добровольной сдачи крови может привести к страшным последствиям.

«У ливийцев не вызывает жалости гибель сирийцев, поскольку они не чувствуют, что последние погибают за них. Они понимают, что эти боевики погибают за деньги и интересы Турции и Сарраджа, но не за них, не за их детей и родину. Поэтому люди не понимают, почему они должны сдавать кровь или что-то жертвовать в пользу сирийских наемников. Разумеется, среди ливийцев это вызывает волну возмущения. Тем не менее я боюсь, что их могут и насильно заставлять приносить себя и свое здоровье в жертву сирийцам, туркам и этой бессмысленной и беспощадной военной кампании», — предупредил он.

В заключение Аббас Джума поделился предположениями о том, к каким действиям могут прибегнуть террористы ПНС и дислоцированные в Ливии турецкие военачальники, в случае отказа ливийцев помогать сирийским наемникам.

«На территории Триполи функционирует ряд неофициальных тюрем, в которых людей содержат в худших условиях, чем животных. Одна из таких — «Митига», где практически год незаконно удерживают двух россиян, социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. В плену боевиков находятся тысячи заключенных, многих из них считают без вести пропавшими. Один Бог знает, как их могут использовать сегодня, в том числе и для нужд войны. Боюсь предполагать, что будут делать триполитанские «власти»: расчленят их на органы, выкачают из них всю кровь или переоденут в военную форму и запустят на передовую в качестве расходного материала? В любом случае, ни одного из этих сценариев я не исключаю. В этих тюрьмах огромное число людей, которых сложно содержать, но можно выгодно использовать в интересах Анкары», — резюмировал журналист.

Напомним, по данным Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), за последние дни в Ливии погибли еще 13 боевиков из Сирии, двое из них —несовершеннолетние. Суммарно в ливийской кампании убит 331 сирийский наемник. Однако SOHR сообщает, что Анкара готовит к отправке в североафриканское государство новую партию боевиков. На данный момент около двух тысяч наемников проходят подготовку на базе турецких военных лагерей.