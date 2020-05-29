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Аббас Джума: Боевики ПНС могут принудить ливийцев сдавать кровь для сирийских наемников

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Аббас Джума: Боевики ПНС могут принудить ливийцев сдавать кровь для сирийских наемников

Триполи, 29 мая. Клиника Таджуры призвала гражданских сдавать кровь для переливания сирийским боевикам, которые получили серьезные ранения в ходе наступления на Ливийскую национальную армию (ЛНА). Ранее ЛНА совершила стратегический маневр, вышла из Триполи и оттянула врага на себя, обезопасив жителей столицы. Призыв к спасению жизней оккупантов вызвал волну негодования среди ливийцев, которые не захотели сдавать кровь для наемников, переброшенных в их страну из Турции.

Журналист-международник Аббас Джума объяснил, почему объявление врачей из Таджуры, которые обратились к гражданам с просьбой поддержать раненых боевиков из Сирии, не нашло отклика, и какие угрозы скрыты в репортаже телеканала AlHadathTV, распространившего призыв медицинского учреждения.

Аббас Джума: Боевики ПНС могут принудить ливийцев сдавать кровь для сирийских наемников

«Сирийские наемники для Анкары просто пушечное мясо, которое должно идти в авангарде и умереть за своих турецких хозяев. На самом деле, у этих людей и в Сирии выбора не было: либо идти воевать и погибать, либо бежать в качестве беженцев в ту же самую Турцию. Так или иначе, они становились заложниками этой страны, всецело зависимыми от Анкары. Многие из них предпочли голодной смерти в Сирии попытать удачу в Ливии, тем более что за участие в ливийской кампании турки обещали сирийцам неплохие зарплаты», — напомнил он.

Турецкие вербовщики заманивают сирийцев в Ливию, обещая им деньги и лучшую жизнь. Зачастую воевать бок о бок с террористами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) отправляются несовершеннолетние подростки из Сирии. На обман Анкары ведутся молодые люди 20-25 лет, как только они оказываются на территории североафриканского государства, их отправляют в самые горячие точки, где шанс погибнуть намного выше, чем выжить.

Аббас Джума: Боевики ПНС могут принудить ливийцев сдавать кровь для сирийских наемников

«Жизни сирийцев в Ливии ничего не стоят, даже тех пресловутых двух тысяч долларов, которые им обещают турки. Наемников бросают в самое пекло. Если посмотреть на «слитые» в Сеть списки сирийских боевиков или на их фотографии, можно отметить, что это совсем молодые люди, около 20 лет или вовсе дети. Недавно по соцсетям прошла новость о смерти молодого бойца, мальчика по имени Ибрагим, которого, как и его братьев, завербовали турки и бросили в самое пекло в Триполи, где он практически сразу и погиб», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, вполне ожидаемо, что призыв клиники Таджуры был отвергнут ливийским народом, для которого боевики ПНС, турки и переброшенные ими в Ливию сирийцы являются в одинаковой степени врагами и оккупантами.

«Разумеется, что не только для турецкого начальства сирийцы — пушечное мясо. Обыкновенные ливийцы воспринимают наемников как оккупантов. Я даже не говорю про Восток Ливии, для триполитанцев, что Файез Саррадж, что турки, которые пришли Сарраджу, а не ливийцам на помощь, что сирийские наемники, которых притащили за собой турки — люди одного порядка. Это зло и оккупанты, которые не дают местному народу дышать полной грудью», — объяснил Джума.

Ливийское сообщество не понимает, почему должно чем-то жертвовать ради спасения людей, которые воюют на их земле за заработную плату и идеи Турции, совершившей интервенцию. Однако эксперт выразил опасения, что отказ ливийцев от добровольной сдачи крови может привести к страшным последствиям.

Аббас Джума: Боевики ПНС могут принудить ливийцев сдавать кровь для сирийских наемников

«У ливийцев не вызывает жалости гибель сирийцев, поскольку они не чувствуют, что последние погибают за них. Они понимают, что эти боевики погибают за деньги и интересы Турции и Сарраджа, но не за них, не за их детей и родину. Поэтому люди не понимают, почему они должны сдавать кровь или что-то жертвовать в пользу сирийских наемников. Разумеется, среди ливийцев это вызывает волну возмущения. Тем не менее я боюсь, что их могут и насильно заставлять приносить себя и свое здоровье в жертву сирийцам, туркам и этой бессмысленной и беспощадной военной кампании», — предупредил он.

В заключение Аббас Джума поделился предположениями о том, к каким действиям могут прибегнуть террористы ПНС и дислоцированные в Ливии турецкие военачальники, в случае отказа ливийцев помогать сирийским наемникам.

«На территории Триполи функционирует ряд неофициальных тюрем, в которых людей содержат в худших условиях, чем животных. Одна из таких — «Митига», где практически год незаконно удерживают двух россиян, социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. В плену боевиков находятся тысячи заключенных, многих из них считают без вести пропавшими. Один Бог знает, как их могут использовать сегодня, в том числе и для нужд войны. Боюсь предполагать, что будут делать триполитанские «власти»: расчленят их на органы, выкачают из них всю кровь или переоденут в военную форму и запустят на передовую в качестве расходного материала? В любом случае, ни одного из этих сценариев я не исключаю. В этих тюрьмах огромное число людей, которых сложно содержать, но можно выгодно использовать в интересах Анкары», — резюмировал журналист.

Напомним, по данным Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), за последние дни в Ливии погибли еще 13 боевиков из Сирии, двое из них —несовершеннолетние. Суммарно в ливийской кампании убит 331 сирийский наемник. Однако SOHR сообщает, что Анкара готовит к отправке в североафриканское государство новую партию боевиков. На данный момент около двух тысяч наемников проходят подготовку на базе турецких военных лагерей.

 

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