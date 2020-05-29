У здания ГУ МВД в Москве задержали нарушавших режим самоизоляции пикетчиков

Москва, 29 мая. Полиция задержала группу нарушителей у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в Москве, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В автозаки отвели 12 человек, среди них муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Елена Русакова. Кроме того, о своем задержании сообщил депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Задержанные нарушили часть восьмую статьи 20.2 КоАП РФ об организации собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования. Участники акции в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара проигнорировали запрет на проведение публичных мероприятий в период пандемии коронавируса.

Напомним, что Азар 26 мая вышел к зданию ГУ МВД по Москве на Петровке с одиночным пикетом и потребовал освободить основателя группы «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого подозревают в вымогательстве и распространении контента для взрослых. Азара задержали, а затем Тверской районный суд Москвы назначил ему административный арест. Азар также стал участником публичного мероприятия, проведение которых сейчас запрещено.