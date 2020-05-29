Познер отреагировал на беспорядки в США: Полиция уже не может успокоить народ

Полиция Миннеаполиса перестала быть силой, способной успокоить народ. Об этом заявил известный российский телеведущий Владимир Познер.

Ранее в Twitter-аккаунте Национальной гвардии США появилось сообщение, что в города Миннеаполис, Сент-Пол, а также ближайшие к ним населенные пункты направлены более 500 бойцов.

«Наша миссия — защищать жизни, охранять собственность и право на мирные демонстрации», — значится в сообщении.

По данным ведомства, главная задача переброшенных в протестные города солдат — обеспечить работу пожарных и спасательных служб. Комментируя происходящее в Миннеаполисе, известный российский телеведущий Владимир Познер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что ранее он заявлял о глубоком политическом расколе в американском обществе, который не связан с расовыми скандалами.

«В Америке очень глубокий раскол между теми, кто поддерживает Трампа, и теми, кто против него. Я заявлял, что люди уже не разговаривают друг с другом, а это является поводом для разрывов, для разводов и так далее. Но это не расовый вопрос. Это (ситуация в Миннеаполисе. — Прим. ФАН) не первый раз происходит, это бывало неоднократно на протяжении уже многих лет, когда вспыхивает такое возмущение со стороны афроамериканцев. Чаще всего это происходит в связи с убийством опять же афроамериканцев полицейскими — почти всегда одно и то же. А дальше — иногда это бывают колоссальные взрывы, как это было много лет тому назад в Лос-Анджелесе с сожжением домов, переворачиванием автомобилей, стрельбой и так далее», — заметил журналист.

Масштаб происходящего сегодня в штате Миннесота только разгорается и пока не идет ни в какое сравнение с беспорядками и демонстрациями, происходившими в городке Фергусон (штат Миссури) в 2014 году. Тогда в обеспечении порядка были задействованы более 2,2 тысячи бойцов Национальной гвардии.

«Все зависит от размера самого события. В Миннеаполисе очень серьезно дела обстоят — там тоже поджигают, разбивают окна, грабят магазины, стреляют, кстати говоря. Поэтому, конечно, надо же какими-то силами что-то такое делать, тем более к полиции уровень ненависти таков, что она уже не является силой, которая может успокоить народ. Поэтому и вводят Национальную гвардию. Все это ужасные вещи, но они не новы», — заключил Познер.

Напомним, города Миннеаполис и Сент-Пол в четверг, 28 мая, запросили помощь Национальной гвардии для подавления беспорядков. Президент США Дональд Трамп после критики действий мэра города Джейкоба Фрея пригрозил отправить в Миннеаполис бойцов нацгвардии и «сделать все как надо».

Массовые беспорядки продолжаются третий день, люди протестуют против действий правоохранителей, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Волнения начались после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники. В это время один из офицеров надавил коленом ему на шею, что привело к асфиксии. Задержанный несколько раз сообщил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда госпитализировали, но он умер в реанимации.

Позже руководство полиции объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Однако в городе уже начались акции протеста, сопровождающиеся вандализмом, поджогами и даже стрельбой.