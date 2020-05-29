Кончаловский рассказал, с чего начался закат Голливуда

Москва, 29 мая. Известный режиссер и сценарист Андрей Кончаловский, который успел поработать в Голливуде, рассказал, с чего начался закат американской киноиндустрии. По мнению кинематографиста, на фильмы в США негативно повлияли цензура и жадность продюсеров.

Кончаловский отправился в Голливуд в 1980 году, когда уже был всемирно известным режиссером. По словам сценариста, он застал последние годы послевоенного расцвета американского кино. Как отметил Кончаловский, тогда Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Фрэнсис Форд Коппола и другие американские режиссеры вдохновлялись европейскими фильмами. В США даже звали многих режиссеров из других стран, однако они не смогли работать в Голливуде.

«В Голливуде царствует продюсер. Продюсер — король. <…> В Голливуде режиссером может быть пятилетний мальчик, который знает два слова: «мотор» и «стоп». Все остальное делается само», — рассказал Кончаловский.

По мнению кинематографиста, после выхода «Звездных войн» Джорджа Лукаса, принесших огромные деньги студиям, Голливуд стал приманкой Уолл-стрит. Кончаловский пояснил, что сага была сделана не для родителей, а для подростков, которые шли в кино есть попкорн и мороженое.

«С этого момента, я считаю, Голливуд попал в руки Уолл-стрит. Они поняли, что можно вкладывать большие деньги и зарабатывать гигантские деньги. Началась эпоха, когда главные фильмы стали делаться для подросткового поколения», — сказал режиссер в интервью RT.

Кроме того, на американскую киноиндустрию не лучшим образом повлияла цензура Пентагона. По словам Кончаловского, ведомство утверждает все фильмы, в которых фигурируют военные или сотрудники ЦРУ. Сценарист подчеркнул, что эта цензура даже сильнее той, что была в Советском Союзе.