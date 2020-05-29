Карантинная закупка. Канонерский остров Петербурга. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Сегодня наша съемочная группа отправится на Канонерский остров – один из самых непопулярных туристических районов Петербурга. Здесь не проводят экскурсии, да и едва ли вы сможете найти его описание в путеводителях по Петербургу. Остров расположен в Финском заливе, и мимо него большие суда заходят в Неву по Морскому каналу. И магазинов тут не так уж и много, поэтому их придется поискать.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: