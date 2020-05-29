Меркури объяснил, почему считает Волкова главным кандидатом на получение гранта от Госдепа

Москва, 29 мая. Грант Госдепартамента США за «разоблачение» фейков о пандемии в России создавался под признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), а главным претендентом на его получение является руководитель штабов Навального Леонид Волков. Такое мнение выразил публицист Иллиас Меркури.

Меркури полагает, что критерии для получения гранта формировались специально для ФБК. Как известно, НКО уже не первый месяц негативно освещает борьбу РФ с коронавирусом.

Публицист объяснил, что видит Волкова потенциальным обладателем внушительной суммы в 250 000 долларов, поскольку тот уже начал отрабатывать награду, публикуя ложную статистику по COVID-19 и снимая «разоблачительные видео». Меркури предположил, что сторонник Навального делает это благодаря ранее установленным связям с политструктурами США.

Об этих связях в СМИ начали говорить после того, как появилась информация, что Волков в 2018 году прошел обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows (YWF). Нового студента американским партнерам советовал сам Навальный, который осваивал ту же программу шестью годами ранее. YWF считается подготовительной площадкой для лидеров оппозиции в разных странах, которые впоследствии используются для организации «цветных революций», уточняет агентство Nation News.

Полученные за границей навыки Волков сегодня активно применяет в оппозиционной деятельности в России: он причастен к организации протестных акций и созданию негативного фона в медиа, в том числе по ситуации с коронавирусом в последние месяцы.

Недавно Волков продемонстрировал собственную систему расчета смертности: сравнил процентное соотношение числа умерших врачей с коронавирусом и процент погибших от COVID-19 в РФ в целом. По подсчетам оппозиционера, в стране погибло 200 медиков — 7% от общего числа летальных исходов. В то время как в Италии, ставшей одним из крупнейших очагов распространения инфекции, показатель составил всего 0,5%.

Последователь Навального также сообщил, что официальная статистика якобы врет, и в РФ больны COVID-19 три миллиона человек, а скончались 20 000 носителей инфекции.

Данные Волкова не соответствуют действительности и носят манипулятивный характер. Сотрудник ФБК, как и другие представители либеральной общественности и их СМИ, намеренно завышает показатели, чтобы попытаться обвинить российские власти в дезинформации.

Ему наверняка известно, что в соответствии со статьей 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» за распространение недостоверной информации о коронавирусе гражданам грозит до трех лет лишения свободы. Но свои «вбросы» о российской статистике он делает, отсиживаясь в Прибалтике, поскольку в РФ находится под подозрением в отмывании денег для ФБК.