Полиция задержала в прямом эфире репортера CNN, освещавшего беспорядки в Миннеаполисе

Вашингтон, 29 мая. Полиция в прямом эфире задержала репортера американского телеканала CNN и операторскую команду, которая освещала беспорядки после гибели афроамериканца в Миннеаполисе.

Сотрудники полиции подошли к темнокожему журналисту телеканала Омару Хименесу, который вел прямой эфир. Он сообщил, что они находятся в прямом эфире, с ним команда телеканала из трех человек, и сказал правоохранителям, что они могут просто отойти назад.

Несмотря на это, сотрудники полиции надели на репортера наручники, заявив, что он задержан. После того этого задержали продюсера телеканала и двух операторов.

В заявлении CNN в Twitter говорится, что съемочная группа и репортер выполняли свою работу, а их задержание является явным нарушение их прав, обозначенных в Первой поправке.

