Полиция задержала в прямом эфире репортера CNN, освещавшего беспорядки в Миннеаполисе

Вашингтон, 29 мая. Полиция в прямом эфире задержала репортера американского телеканала CNN и операторскую команду, которая освещала беспорядки после гибели афроамериканца в Миннеаполисе.

Сотрудники полиции подошли к темнокожему журналисту телеканала Омару Хименесу, который вел прямой эфир. Он сообщил, что они находятся в прямом эфире, с ним команда телеканала из трех человек, и сказал правоохранителям, что они могут просто отойти назад.

Несмотря на это, сотрудники полиции надели на репортера наручники, заявив, что он задержан. После того этого задержали продюсера телеканала и двух операторов.

В заявлении CNN в Twitter говорится, что съемочная группа и репортер выполняли свою работу, а их задержание является явным нарушение их прав, обозначенных в Первой поправке.

«Власти Миннесоты, в том числе губернатор, должны немедленно освободить трех сотрудников CNN», — говорится в заявлении CNN.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Массовые акции в Миннеаполисе продолжаются третий день. Люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

На появившихся в Сети кадрах был запечатлен момент задержания Флойда. Правоохранители надели наручники на мужчину, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный несколько раз сказал, что не может дышать, затем потерял сознание. Флойда госпитализировали, через некоторое время он умер в реанимации.