Киев, 29 мая. Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Мережко.

По словам парламентария, Киев пойдет на такие меры, если Россия «не будет добросовестно соблюдать свои обязательства». Фраза Мережко вызывает вопросы, поскольку Россия не является стороной гражданской войны, развернувшейся на юго-востоке Украины.

Киев, впрочем, не первый раз бездоказательно обвиняет Москву во «вмешательстве во внутренние дела» и голословно заявляет о мнимой «российской агрессии».

«Я здесь провожу аналогию с международным договором. <…> Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей», — объявил Мережко.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.