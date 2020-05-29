МММ с закругленными уголками. Роман Носиков о переносе запуска Crew Dragon и «законе лоха»

Отмечать начали задолго до старта. Но почему-то не новый полет в космос и не очередное новоселье на МКС, а что-то совсем другое.

«Медуза» праздновала победу США над Россией. Издание вышло на люди с длиннющим заголовком «Crew Dragon доставит на МКС астронавтов. Это историческое событие. Пришло время поговорить о том, как SpaceX Илона Маска выигрывает космическую гонку».

«Московский Комсомолец» в очередной раз напомнил о роли ВЛКСМ в развале СССР, опубликовав совершенно фантастическую по содержанию колонку «Похороны российской космонавтики: сегодня Илон Маск отправляет корабль к МКС».



И если кишечнополостное СМИ в основном восторженно охало о том, какая у Маска косая сажень во лбу да какие у новых скафандров-то уголки закругленные — не то, что у российского звездобыдла космолапотного, — то «МК» жестко наяривал на воображаемое «fatality», которое в мозгу автора статьи Маск устроил Роскосмосу.

«В 2014 году Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер, а ныне глава Роскосмоса, посоветовал США доставлять своих космонавтов на МКС с помощью батута. К 2020 году американцы создали батут — пилотируемый Dragon. Он семиместный и многоразовый (сравните с трехместным одноразовым «Союзом»), — сообщил автор-«комсомолец». — Маск признавался в том, что преклоняется перед гением наших космических инженеров. Наши эффективные менеджеры космической отрасли преклоняются только перед баблом. Поэтому, когда Dragon полетит, я лично буду радоваться за инженеров, за творцов вне зависимости от их страны. И одновременно горевать о нашем космосе».

Автор так и не задался вопросом, почему на семиместном корабле летят двое из ларца. И не сопоставил это с тем, что в прошлый раз Маск запускал на сверхтяжелой ракете автомобиль Tesla весом в пару тонн. И почему успехом для многоразового корабля назван его первый полет.

Впрочем, сама постановка подобных вопросов выдает в человеке заскорузлое гагаринобесие и ракетоватное терешковище.

Причем не имеет значения, полетит ли в итоге Crew Dragon в космос или нет, потому что главное уже произошло — убиты все сомнения:

«Сомнений в том, что даже в случае неудачи Илон Маск и его компания SpaceX доведут дело до конца и станут лидерами пилотируемой космонавтики, нет никаких, — полагает автор. — [SpaceX] обогнал даже разок по количеству запусков Россию. Еще раз — не США в целом обогнали, а одна частная компания».

Но обе статьи были сходны в тоне — восторженном и предвкушающем. Складывается впечатление, будто Маск собирается не в космос ракету запускать, а совершать ею возвратно-поступательные движения прямо в авторах статей. С той только разницей, что «Медуза» предвкушает это как женщина, радостно, а «МК» — как мужчина, мазохистически упиваясь будущим унижением.

Даже когда вдруг выяснилось, что старт отложен из-за погодных условий, тон не изменился. Маска продолжили славить, но уже за человеколюбие и уважение к человеческой жизни, которого у нас-то, космосталинистов и звездобольшевиков, никогда не было и не будет. А пуск обязательно состоится, и Рогозин будет посрамлен!

Характерно, что эти бурные переживания замешаны на вере. Когда некто говорит «у меня нет сомнений» или «несомненно», это переводится на человеческий язык как «я верю».

Это и есть ключ к описываемому явлению.

Приглядевшись к бизнесу Маска, легко обнаружить, что прибыль там возникает не из разницы между доходами и расходами производства. Все его производства убыточны. Прибыль рождается из роста капитализации компаний Маска. То есть из роста сумм, которые игроки на финансовом рынке готовы выложить за акции его компании в расчете на то, что эти бумаги вырастут в цене и их можно будет перепродать.

Проще говоря, перед нами — классическая МММ, только с закругленными уголками.

Такой бизнес строится именно на вере, а бизнесмен должен быть не инженером и даже не финансистом, а проповедником и пророком, создающим общину приобщенных, избранных к спасению. Спастись можно, лишь славя пророка — и вкладывая деньги.

Именно поэтому поклонник Маска просто не может с уважением относиться к достижениям космической программы России, как бы хороша она ни была. Ведь в этой религии Роскосмосу отведена роль ада, а Рогозину — главного антагониста. Рогозин рождает отвратительные пародии на творения св. Маска в виде бочек с порохом, сажает на них космонавтов, после чего дрессированные медведи пинком отправляют их в верхние слои ватосферы.

Каждый адепт Маска обязан отречься от Рогозина и дел его и всю жизнь его презирать и над ним глумиться. Это совершенно необходимо, поскольку реальная оценка результатов Роскосмоса и SpaceX — чудовищно не в пользу последней. Поэтому успех бизнеса требует целостного религиозного восприятия действительности.

Психологический «закон лоха» гласит: чем больше лох отдал мошеннику, тем яростнее он будет его защищать, лишь бы не признаваться в лоховстве. И этот закон разгулялся здесь в полный рост.

Вот почему, скажем, украинцам, как наибольшим вкладчикам в благословенный Запад, заложившим ради этого исподнее, приходится при стартах Маска веселиться и ликовать так, как никто иной не осмелился бы, будь у него хоть малейшее представление о стыде.

Любое религиозное мировоззрение нуждается в своей эсхатологии, с концом света и страшным судом. Этнографы до сих пор спорят, но похоже, у маскианцев вера во второе пришествие упрямо ассоциируется со вселенским батутом. Видимо, это связано с тем, что на батуте приходится скакать снова и снова. Как бы то ни было, на этом снаряде и произойдет, по вере сектантов, финальный Рагнарек, итогом которого станет поверженный Рогозин.

Правда, битва постоянно откладывается, но религиозный бизнес терпел и не такое. Есть секты, которые переносили конец света десятками раз — и ничего.

В этом смысле Россия, Роскосмос и Рогозин, будучи не религиозным мифом, а реальными страной, организацией и человеком, которые не могут жить без неудач и ошибок, выступают как поставщики бесконечных «концов». Они никак не состоятся, зато удовлетворяют маскопоклонников эмоционально.

Некоторое напряжение вызывает тот лишь момент, что в последнее время мировая долларовая система тоже обретает все черты культа. Да и сама Америка, порождая один за другим сомнительные стартапы, все чаще ведет себя как тетка с хрустальным шаром, картами и бородавкой на носу.

Поэтому при очередном старте космического корабля Илона Маска или новом прорывном стартапе стоит крепко держать кошелек и беречь от разрыва штаны. Нам в них, может статься, еще на Марсе яблони сжать.

А астронавтам я желаю удачи.