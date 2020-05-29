Юрий Смекалов запускает в мессенджерах балетный квест эпохи самоизоляции

Онлайн-лаборатория MAD Company петербургского хореографа Юрия Смекалова перезапускает проект Infinita Frida.

Восемь звезд мирового балета и музыканты из пяти стран мира нашли в самоизоляции новый формат работы и творят вместе, не покидая стен своих домов. Чтобы получить поэтапный доступ к просмотру постановки, пользователям Telegram и Facebook предлагается шаг за шагом пройти увлекательный квест с вопросами о жизни и творчестве легендарной мексиканской художницы. Полную премьеру спектакля покажут сегодня, 29 мая, в 19.00 в онлайн-кинотеатре IVI при поддержке Газпромбанка.

Идея этого балета родилась в 2012 году, когда Смекалов проходил реабилитацию в Германии после полученной травмы и переживал из-за будущего своей танцевальной карьеры. Чтобы поддержать его, супруги Элиза Каррильо Кабрера и Михаил Канискин — прима-балерина и премьер Государственного балета Берлина, предложили поставить балет о Фриде Кало — художнице, которая стала великой, невзирая на тяжелейшую болезнь.

Впервые спектакль показали в Мексике при поддержке фонда «Элиза Карилльо Кабрера». В России премьера состоялась в 2015 году на сцене Александринки. В 2020 году на волне мирового кризиса студия MAD Company вновь обратилась к истории Фриды и создала балет с международной командой, несмотря на пандемию.

Репетиции и съемки балета проводились в танцевальной студии в Петербурге, на даче под Великим Новгородом, в московской квартире, в гостиной комнате многоквартирного дома в Берлине. Все члены творческого коллектива, включая премьеров и прим Мариинки и берлинского государственного балета, работали над проектом, не выходя из режима самоизоляции.

Над костюмами работал художник Елисей Шепелев. Композитор Александр Маев написал специально для этой постановки новые композиции, а дирижер Ярослав Забояркин собрал оркестр музыкантов из России, Португалии, Германии, Тайвани и Бразилии.

Посмотреть постановку можно в двух форматах. Проходя балетный квест, зрители попадают в закрытые чаты и ищут ответы на заданные там вопросы, получая доступ к следующим фрагментам, причем только от самих участников зависит, какой спектакль они увидят. Режиссерская версия, которую покажут на IVI, представляет собой две серии полного погружения в спектакль.