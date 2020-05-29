Китайские эксперты назвали преимущества российской подлодки пятого поколения

Москва, 29 мая. Китайская газета «Гуанмин жибао» проанализировала возможности и привела характеристики новой российской субмарины проекта 545 «Лайка».

По мнению китайских экспертов, эти подлодки будут находиться в эксплуатации более 50 лет. Водоизмещение «Лайки» составит около 11 340 тонн, без пополнения запаса провизии в субмарине можно находиться до 90 суток. Также новая подлодка сможет достигать скорости в 35 узлов и глубины в 600 метров. Композитные материалы «Лайки» значительно уменьшают ее вес и шум при погружении.

Отдельно специалисты из Китая отмечают внушительное вооружение «Лайки» — крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Также новая субмарина может быть оснащена ПЗРК «Игла», ракетами «Ответ», подводными ракетами «Хищник», торпедами «Физик-1», торпедами УСЭТ-80, противоторпедами «Ласта», мини-ракетами ПМР-2 и мины-торпедами МТПК-1. Как подчеркивает издание, «Лайка» вооружена до зубов».

Китайское издание сделало акцент на еще одной особенности подлодки — ее многофункциональности. Залогом этого стала модульная конструкция «Лайки». Корпус субмарины оснащен системами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», которые отвечают за вертикальный пуск ракет. Но эксперты из Китая считают, что эти системы легко можно будет заменить на модули пуска баллистических ракет. Так, одна платформа может быть использована и как подводная ракетная субмарина стратегического назначения, и как многоцелевая подлодка.

Специалисты «Гуанмин жибао» считают, что у такого подхода есть множество преимуществ. Многофункциональность снижает общее количество подлодок для конкретных заданий. Вместе с этим число членов экипажа и обслуживающего персонала также снижается, что ведет к серьезной экономической выгоде.